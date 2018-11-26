0553 313 94 23

Zonguldak'ta hamsi bereketi, yüzleri güldürüyor

Trabzon, Ordu, Samsun, Giresun Samsun gibi Karadeniz'in birçok ilinden Zonguldak'a gelen balıkçı tekneleri, yaklaşık bir haftadır hamsi avını sürdürüyor.

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:19
Zonguldak'ta hamsi bereketi, yüzleri güldürüyor

Zonguldak açıklarında avlanan balıkçıların ağları hamsiyle dolmaya devam ediyor. Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Özdemir, teknelerin bir haftada yaklaşık 1500 ton hamsi avladıklarını söyledi.

Trabzon, Ordu, Samsun, Giresun Samsun gibi Karadeniz'in birçok ilinden Zonguldak'a gelen balıkçı tekneleri, yaklaşık bir haftadır hamsi avını sürdürüyor. Avladıkları balıkları Kilimli ilçesindeki balıkçı barınaklarına gelen TIR'lara bırakan balıkçı tekneleri, tekrar avlanmak üzere denize açılıyor. Zonguldak açıklarından tutulan hamsiler, TIR'larla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Giresun'dan gelen balıkçı Okan Aydın, balıkçının yüzünün hamsiyle güldüğünü belirterek, "Hamsi avımız güzel geçiyor. Palamut sezonu da güzel geçti. 15 günden beri hamsi avındayız. Denizin gülü derler hamsiye. Şu an Zonguldak bölgesinde hamsi. Önümüzde bir kar yağışı var. Ondan sonra devam edeceğiz. Bir haftada 50 ton hamsi tuttum. En son biz geldik buraya. Karadeniz'in doğusunda tekne kalmadı. Karadeniz balıkçıları olduğu gibi burada" dedi.

Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Özdemir, ilçede ilk defa böyle bir hamsi bolluğu yaşandığını söyledi. Balıkçıda vatandaşta hamsi bolluğundan mutlu olduğunu ifade eden Özdemir, şöyle dedi:

"Şimdi de tutmaya devam ediyorlar. Ara ara hamsi bolluğu yaşanırdı ama böylesini ilk defa gördük biz. Balıkçı da memnun, vatandaş da memnun. İlçe halkı limana gidip teknelerden balık alıyor. Balıkların çoğu büyükşehirlere gönderiliyor. Teknelerin son bir haftada Zonguldak açıklarında bin 500 ton hamsi avladıklarını düşünüyoruz. Belki de daha fazladır."

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:19
  1. Zonguldak
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. Ordu
  5. Giresun
  6. Aydın
  7. Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Özdemir
  8. Hamsi
  9. hamsi bolluğu
  10. hamsi bereketi
  11. hamsi avı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti'nin Trabzon adayı belli oldu
    1. İYİ Parti'nin Trabzon adayı belli oldu
    2. Dolar son dört ayın en düşük..
    3. Edirne'de çöp konteynerinde ölü tilki..
    4. Merkez Bankası 2018 Güz Dönemi Yatırım..
    5. Açık Toplum Vakfı açıkladı! 'Çekiliyoruz
    6. Çok kritik plastik damacana uyarısı!
    7. Ürdün'de tartışmalı vergi yasası..
    8. Antalya'da trafik polislerinin..
    9. ANALİZ - Rusya-Ukrayna gerilimi denize..
    10. FETÖ'den gözaltına alınan 16 havacı..
    11. Hürriyet yazarı köşesinde itiraf etti:..
    12. "BBVA'nın Türkiye'den çıkacağı haberi..
    13. Pilotların son manevrası büyük bir..
    14. "Kupamızı ne zaman vereceksiniz?" diye..
    15. Erdoğan-Al Sani görüşmesi başladı
    16. Çavuşoğlu-Lajcak ortak basın toplantısı
    17. Açık Toplum Vakfı, faaliyetlerine son..
    18. Mehmet Çon kimdir?
    19. Türk Kızılayı'ndan Irak'taki..
    20. AB'den Rusya'ya kınama!
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    "Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"
    "Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti