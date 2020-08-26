Zonguldak'ta çıkan orman yangını söndürüldü
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektarlık alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Geriş köyünde bulunan fıstık çamı ağaçlandırma alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına arazöz ve yangın söndürme ekiplerinin yanı sıra İl Özel İdaresi ile çevre ilçelerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.