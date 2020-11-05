  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Zonguldak'ta çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Aktüel

Zonguldak'ta çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 13:03:38 -
Zonguldak'ta çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, balkonda sahibinin kucağındayken yandaki evin çatısına düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Orhanlar Mahallesi Kızkapısı mevkisinde "Tekila" isimli köpek, sahibinin kendisini sevdiği sırada kucağından atlayarak yandaki binanın çatısına düştü.

Köpeği bulunduğu yerden kendi imkanlarıyla kurtaramayan sahibi, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Ekipler evin balkonundan merdiven yardımıyla indikleri çatıdan hayvanı kurtararak sahibine teslim etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP Bornova Belediyesi depremi unuttu, heykel derdine düştü
Siyaset

CHP Bornova Belediyesi depremi unuttu, heykel derdine düştü

İzmir depreminin etkisi henüz geçmeden CHP'li Bornova Belediyesi heykel derdine düştü. Resmi Twitter hesabından 10 Kasım'da yeni bir heykel ..
Merkel 'korumasız alışveriş yapıyor' diye parlattılar! Gerçek başka çıktı
Dünya

Merkel 'korumasız alışveriş yapıyor' diye parlattılar! Gerçek başka çıktı

Batı hayranları tarafından korumaları olmadan alışveriş yaptığı söylenen Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüntülendiği videoda, korumala..
ABD'de seçimi kim kazanırsa Türkiye'nin işine yarar? Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net cevap
Dünya

ABD'de seçimi kim kazanırsa Türkiye'nin işine yarar? Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyanın kamuoyunun yakından takip ettiği ABD seçimlerinde, "Kimin kazanması Türkiye için daha pozitif bi..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay