Zonguldak'ta çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, balkonda sahibinin kucağındayken yandaki evin çatısına düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Orhanlar Mahallesi Kızkapısı mevkisinde "Tekila" isimli köpek, sahibinin kendisini sevdiği sırada kucağından atlayarak yandaki binanın çatısına düştü.
Köpeği bulunduğu yerden kendi imkanlarıyla kurtaramayan sahibi, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.
Ekipler evin balkonundan merdiven yardımıyla indikleri çatıdan hayvanı kurtararak sahibine teslim etti.