Zonguldak İl Jandarma Alay Komutanlığı’na Süslü atandı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı.

Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Diyarbakır Silvan Jandarma Komando Alay Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, Zonguldak İl Jandarma Alay Komutanlığı’na atandı. Zonguldak İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Gökhan İnan, Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Elazığ İl Jandarma Alay Komutanlığı’na atandı. Zonguldak İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Fahri Semiz Bartın İl Jandarma Komutanlığına atandı.

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