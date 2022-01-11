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Kadın - Aile Zona Nedir? Zonaya ne iyi gelir? Bitkisel tedavi yöntemleri
Kadın - Aile

Zona Nedir? Zonaya ne iyi gelir? Bitkisel tedavi yöntemleri

Zona, su çiçeğine sebep olan varicella zoster adındaki bir virüsten kaynaklanan enfeksiyon rahatsızlığıdır

Yeniakit Publisher
2022-01-11 14:15:00 - 2022-01-11 14:22:01
Zona Nedir? Zonaya ne iyi gelir? Bitkisel tedavi yöntemleri

Zona nedir?

Zona, su çiçeğine sebep olan varicella zoster adındaki bir virüsten kaynaklanan enfeksiyon rahatsızlığıdır. Suçiçeği hastalığı ortadan kalksa bile virüsler sinir sistemine yerleşerek burada yaşayabilir ve bağışıklık sisteminin zayıfladığı dönemlerde zona olarak kendini gösterir. Bu, daha önce suçiçeği geçirmiş bireylerin zona hastalığına yakalanabileceği anlamına gelmektedir.

Zonaya iyi gelen bitkisel tedavi

Zona bitkisel tedaviside uzmanlar tarafından çeşitli kürlerle önerilmektedir. Uzmanların zonaya karşı oluşturduğu bitkisel tedavi yöntemi:

Malzemeler:

  • 1 bardak kaynar su
  • 5-6 adet karabaş otu
  • 1 tutam melisa otu

Hazırlanışı:

1 bardak kaynar suyun içine 5 adet karabaş otunu ve 1 tutam melisa otunu ekleyin. 7 dakika kadar demlenmesi için bekleyin. Çok uzun süre demlenmesine gerek yoktur. 7 dakika sonrasında bu karışımı süzerek için. İlk sıcaklığı geçtikten sonra akşam yemeğinden birkaç saat önce tüketin. Her tüketimde taze olarak hazırlanmasına özen gösteriniz. Akşam yemeğinden 2 saat sonra günde 1 defa içmeniz sağlıklı olacaktır.

Zona hastalığının belirtileri nelerdir?

Zona hastalığının erken belirtileri arasında; ağrı, yanma, kaşıntı ve karıncalanma hissi yer alır. Bazı hastalar bu belirtilerin çok şiddetli oluğundan yakınırlar. Bazen kas ağrısı, apandisit, böbrek ağrısı, migren ve kalp ağrısı gibi durumlarla karışabilir. Bu semptomların ardından kısa süre sonra ödemli ve ağrılı kabarcıklar gelişir ve bunlar vücutta küme halinde küçük su kabarcıkları şeklindedirler. Genellikle döküntülere yanma hissi de eşlik etmektedir.

Döküntüler suçiçeğine benzerdir ancak farklı olarak tüm vücudu etkilemez. Zona rahatsızlığında döküntüler yalnızca yüz, boyun, sırt, gövde ve kalça gibi bir alanda konumlanmıştır. Bazı hastalarda ateş, halsizlik, kas güçsüzlüğü, üşüme ve titreme gibi farklı belirtiler ortaya çıkabilir.

Zona hastalığı tedavisi

Zona rahatsızlığı genellikle birkaç hafta içinde iyileşme eğilimimdedir. Tedavide bazı antiviral ilaçlar ile belirtilerin hafiflemesi sağlanır. Deri üzerine sürülen losyonlar ile kaşıntı kontrol altına alınabilir. Kişide yüksek ateş mevcut ise doktorunuz aseminofen içerikli ilaçlar reçete edebilir. Bu süreçte vücuttaki kabarcıklara soğuk, ıslak kompres yapmak ağrı ve kaşıntıları azaltmaya yardımcı olur. Soğuk suyla yapılan bir duşta oldukça rahatlatıcı olacaktır. Tedavi olmanıza rağmen 10 gün içinde belirtilerde iyileşme olmaması durumunda tekrar doktora başvurmanız tavsiye edilir.

 

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