Zlatan Ibrahimovic rakibini hastanelik etti
Dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic, ABD'nin Los Angeles Galaxy takımında sürdürdüğü kariyerinde sansasyonel hareketlere imza attı. İbrahimovic bir pozisyonda rakibine sert bir dirsek atarak yüzündeki kemiğin kırılmasına yol açtı.23 Temmuz 2019 Salı 11:47
Dünya yıldızı futbolcu Zlatan Ibrahimovic, 37 yaşında olmasına rağmen yeşil sahalarda hala adından söz ettiriyor. Los Angeles Galaxy ve Los Angeles FC arasında oynanan derbiye 3 gol birden atarak damga vuran İsveçli, agresif tavırlarıyla da dikkat çekti.
Ibrahimovic'e bu hareketinden dolayı MLS Ligi'nde ceza verilmesi bekleniyor. Monir'in suratında gözle görülür bir hasar meydana geldi.
Ibrahomovic maçta hava topuna çıktığı sırada rakibi Mohamed El Monir'e dirsek attı ve yüzünde bir kemiğin kırılmasına sebep oldu. Oyuncu yüzünden ameliyat geçirmek zorunda kaldı.
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