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Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Son 16 turunda yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

15 Ocak 2019 Salı 09:48
Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak üç karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarınki maçları yönetecek hakemler şunlar:

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Volkan Bayarslan

18.30 Medipol Başakşehir-Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

20.30 Trabzonspor-Balıkesirspor Baltok: Özgür Yankaya

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 09:48
  1. Trabzon
  2. Malatya
  3. Hatay
  4. Balıkesir
  5. Futbol
  6. Hakem
  7. son 16 turu
  8. Ziraat Türkiye Kupası

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