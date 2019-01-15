Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu
Son 16 turunda yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı15 Ocak 2019 Salı 09:48
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak üç karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarınki maçları yönetecek hakemler şunlar:
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Volkan Bayarslan
18.30 Medipol Başakşehir-Hatayspor: Abdulkadir Bitigen
20.30 Trabzonspor-Balıkesirspor Baltok: Özgür Yankaya
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