THY- Euroleague
0553 313 94 23

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başlıyor

- Kupanın 5. eleme turunda ilk maçlar yarın, çarşamba ve perşembe günü oynanacak

03 Aralık 2018 Pazartesi 09:52
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başlıyor


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçlar yarın, çarşamba ve perşembe günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kupada 5. tur ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Sivas Belediyespor-Trabzonspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

14.45 Gençlerbirliği-Hatayspor (OSTİM)

14.45 Nazilli Belediyespor-Göztepe (Nazilli İlçe)

16.45 Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği (Antalya)

18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok (Çaykur Didi)

5 Aralık Çarşamba:

13.00 Keçiörengücü-Galatasaray (Aktepe)

14.45 Ümraniyespor-1461 Trabzon (Ümraniye Belediye Şehir)

17.00 Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Bolu Atatürk)

18.30 Altay-Kayserispor (İzmir Atatürk)

20.30 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

6 Aralık Perşembe:

13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü (Bodrum İlçe)

15.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Menemen Belediyespor-Kasımpaşa (Menemen İlçe)

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)

20.30 Fenerbahçe-Giresunspor (Ülker-Seyircisiz)


Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 09:52
  1. 5. tur
  2. Futbol
  3. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
    1. Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
    2. Metrobüs arıza yaptı, kuyruklar..
    3. Trabzonspor, Sivas Belediyespor..
    4. İSO Türkiye İmalat PMI, kasımda..
    5. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
    6. CHP'li başkanlara uyuşturucu operasyonu!
    7. İsrail güçleri 13 Filistinliyi..
    8. Rusya ve Arjantin'den nükleer anlaşma
    9. Alaattin Yüksel kimdir nerelidir?
    10. Şanlıurfa'da trafik kazası: 7 yaralı
    11. Kanada'nın resmi yayın kuruluşundan..
    12. Bakanlıktan engel tanımayan çalışmalar
    13. Fiyat artışları (4)
    14. Katar OPEC'ten ayrılacağını açıkladı
    15. Fiyat artışları (3)
    16. Fiyat artışları (2)
    17. Küçük Sena sosyal medya desteği ile..
    18. GRAFİKLİ - Kasım ayının zam şampiyonu..
    19. İçişleri Bakanlığı açıkladı! 14..
    20. Atıklar işitme engellilerin elinde..
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    Donald Trump geri adım attı
    Donald Trump geri adım attı

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    İçişleri Bakanı Soylu'dan sert sözler! 'Filmi başa sarmayalım'
    İçişleri Bakanı Soylu'dan sert sözler! 'Filmi başa sarmayalım'
    FETÖ mağdurları evlerini istiyor
    FETÖ mağdurları evlerini istiyor