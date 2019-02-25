Ziraat Türkiye Kupası yarın oynanacak tek maçla başlayacak Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu rövanş maçları, yarın yapılacak tek müsabakayla başlayacak.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu rövanş maçları, yarın yapılacak tek müsabakayla başlayacak. İlk maçı 0-0 beraberlikle tamamlanan eşleşmede Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig takımı Trabzonspor'la İstanbul'da karşılaşacak. Kupada 27 Şubat Çarşamba günü, ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, Spor Toto 1. Lig takımı Hatayspor'a, ilk müsabakayı 1-0 galip tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor ise Göztepe'ye konuk olacak. Çeyrek finalin son maçında ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan Akhisarspor, İstanbul'da Kasımpaşa ile yarı finale çıkmak için mücadele edecek. - Program Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle: Yarın: 20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 27 Şubat Çarşamba: 14.00 Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk) 20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova) 28 Şubat Perşembe: 20.00 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

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