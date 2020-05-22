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Ziraat Odası Başkanları online buluştu

Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Sivas’ta ki Ziraat Odası Başkanlar ile online görüşerek, çiftçi borçlarının faizsiz ertelenmesi ve sulama sorunlarını görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:07:16 -
Ziraat Odası Başkanları online buluştu

Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Sivas’ta ki Ziraat Odası Başkanlar ile online görüşerek, çiftçi borçlarının faizsiz ertelenmesi ve sulama sorunlarını görüştü.


Görüşmede Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe ilçede yaşadıkları problemlere değinerek, korona sürecinden olumsuz yönde etkilenen çiftçilerin borçlarının ertelenmesi ve küresi kullanımında kolaylık sağlanması konusunda destek istedi. Sivas’ın Konya’dan sonra en geniş tarım alanlarına sahip il olduğunu belirten Aktepe, Bayraktar’dan tüm odalar ve çiftçiler adına taleplerini de dile getirdi.

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