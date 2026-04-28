Ziraat Katılım ve Yeşilay’dan anlamlı iş birliği: “Bağımsız Kart” ile hayata değer kat

Ziraat Katılım’ın katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda geliştirdiği Bağımsız Kart, bireylerin finansal ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunarken, toplumsal fayda üretmeyi merkeze alıyor. İş birliği kapsamında kart kullanıcıları, kendilerine sunulan özel avantaj ve kampanya olanaklarından yararlanırken, aynı zamanda sürdürülebilir bir sosyal katkı modelinin de bir parçası oluyor.

Bağımsız Kart kapsamında yapılan harcamaların belirli bir kısmı, doğrudan Yeşilay’ın bağımlılıklarla mücadele çalışmalarına bağış olarak aktarılıyor. Bu yönüyle kart, bireylerin gündelik harcamalarını toplumsal bir faydaya dönüştüren sistematik bir sosyal katkı mekanizması sunuyor.

Diğer yandan Bağımsız Kart, temsil ettiği değerlerle uyumlu şekilde özel bir kullanım altyapısına sahip olarak tasarlandı. Bu kapsamda kart; kumar ve bahis sitelerinde, ayrıca alkol ve tütün ürünlerinin satışının gerçekleştirildiği iş yerlerinde kullanıma kapalı olacak şekilde yapılandırıldı. Böylece kartın kullanım alanı ile ortaya koyduğu sosyal sorumluluk yaklaşımı arasında bütüncül bir uyum sağlandı.

“TOPLUMSAL DÖNÜŞÜME DESTEK OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

Gerçekleştirilen iş birliği ve yeni ürüne dair açıklamalarda bulunan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, ekonomik değer üretmenin yanı sıra sosyal ve toplumsal sorumlulukları yerine getirmenin de önemine vurgu yaptı. Özdemir açıklamasında şöyle konuştu:

“Ziraat Katılım olarak kuruluşumuzdan bu yana katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda hareket ederken, sadece ekonomik değer üretmeyi değil; sosyal ve toplumsal sorumluluklarımızı da yerine getirmeyi temel önceliklerimiz arasında gördük. 2026 yılının “Bağımsızlık Yılı” olarak anlamlandırılması vesilesiyle, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile birlikte hayata geçirdiğimiz Bağımsız Kart ürünümüz, son derece anlamlı bir amaca hizmet ediyor. Bağımlılıklarla mücadele gibi toplumumuzun geleceğini doğrudan ilgilendiren bir konuda sorumluluk almak, bizler için bir tercih değil, bir gerekliliktir.”

"BAĞIMSIZ KART, YEŞİLAY'IN BAĞIMSIZ HAYAT VİZYONUNU GÜNLÜK HAYATA TAŞIYOR"

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ise iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: “Bağımlılıklarla mücadeleyi toplumu bütüncül biçimde ilgilendiren bir sorumluluk alanı olarak ele alıyoruz. 2026 yılının ‘Bağımsızlık Yılı’ ilan edilmesiyle birlikte hayata geçirilen Bağımsız Kart, bu anlayışı gündelik hayatın içine taşıyan güçlü bir model sunuyor. Her gün gerçekleştirilen harcamaların toplumsal faydaya dönüşmesi, bağımsız bir gelecek idealimizin hayatın içinde karşılık bulmasını sağlıyor. Yeşilay’ın hedefleri doğrultusunda kartın kullanım çerçevesi, bağımlılık riskini besleyen alanların dışında tutularak koruyucu bir yaklaşım ortaya koyuyor. Ziraat Katılım ile kurduğumuz bu iş birliği, ekonomik bir araç olmanın ötesinde toplumsal faydayı önceleyen ve dayanışma kültürünü büyüten önemli bir adımdır."

Bağımlılıklarla Mücadelede Ortak Sorumluluk Vurgusu AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Bağımsız Kart’ın ortaya çıkış sürecine öncülük eden isim olarak projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akbaşoğlu, bağımlılıklarla mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, “2026 yılı içerisinde bu alanda güçlü bir farkındalık oluşturmayı, önümüzdeki yıllarda ise bu mücadeleyi daha da güçlendirerek sürdürmeyi hedefliyoruz. Başta gençlerimiz olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde bilinç oluşturmak ve bu mücadelede Türkiye’nin öncü rol üstlenmesini sağlamak temel irademizdir” dedi.

Bağımsız Kart’ın bu yaklaşımın somut bir yansıması olduğunu belirten Akbaşoğlu, “Ziraat Katılım ve Yeşilay iş birliğiyle hayata geçirilen Bağımsız Kart, bu mücadelenin en güçlü örneklerinden biridir. Ortaya koyduğu değerlerle toplumsal farkındalığı artıran bu model, bağımlılıklarla mücadelede hepimize düşen sorumluluğu hatırlatmaktadır” ifadelerini kullandı. Sosyal Sorumluluk ve Finansal Yenilik Bir Arada Bağımsız Kart, finansal çözümler ile toplumsal sorumluluğu aynı çatı altında buluşturarak, bireylerin hem kendi finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına hem de toplumsal fayda üretmelerine imkân tanıyor. Ziraat Katılım, bu iş birliği ile katılım finans ilkeleri doğrultusunda sunduğu ürün ve hizmetleri geliştirirken, toplumsal dönüşüm süreçlerine katkı sunmayı ve sosyal sorumluluk bilincini daha geniş kitlelere yaymayı hedefliyor.