Ziraat Bankası'nda Medei dönemi

ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi takımlarından Ziraat Bankası, İtalyan Giampaolo Medei'yi başantrenörlüğe getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kariyerinde ülkesinin Volley Lube, Sparkling Milano, Potentino, Top Volley, Modena ve Fransa'nın Narbonne, Beauvais, Tours kulüplerini çalıştıran Medei, gelecek sezon Ziraat Bankası'nın başantrenörlüğünü yapacak.

45 yaşındaki İtalyan teknik adam, Volley Lube'nin başında birer CEV Şampiyonlar Ligi, İtalya Birinci Ligi, İtalya Kupası ve iki CEV Kupası şampiyonluğu yaşadı. Medei, Tours'u çalıştırdığı 2016-17 sezonunda ise CEV Kupası'nı bir kez daha kaldırdı.