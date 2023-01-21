Zilleti örtü çarptı

Vesayet odaklarının her türlü engellemelerine rağmen özgürlüklerin önünü açan Başkan Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan ve başörtüsü özgürlüğü ile ailenin korunmasını anayasal güvence altına alacak olan anayasa değişikliği teklifinin anayasa komisyonunda görüşülmesi, zillet paydaşlarının ve fonlu medyasının çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Daha önce iktidarın randevu talebini reddeden PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile sözde hümanist TİP başörtüsü değişikliği teklifinin görüşüldüğü komisyona katılmazken, CHP ve ortağı İP henüz netleşmiş bir teklifleri olmadığı halde sanki teklifleri reddedilmiş şeklinde kirli bir algı yürüterek başörtüsü istismarına devam ediyor. Başını Birgün ve Cumhuriyet’in çektiği fonlu medya ile feminist kadın dernekleri ise sözde laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle “Bu tuzağa düşme, masadan kalk!” manşetleri atarak, zillet bileşenlerine masadan kalkmaları yönünde çağrı yapıyor. Ortaklarının tavrını görmezden gelen Davutoğlu’na yakın Karar gazetesi ise ‘Artık uzlaşın istismar bitsin’ diyerek, muhalefetin ortada olmayan taslağının hazır olduğunu öne sürüyor. Hazırladıkları anayasa taslağında ‘hayvan hakları’na bile özgürlük vaat ettikleri halde AK Parti’nin değişiklik teklifi karşısında ipe un seren şer ittifakının ikircikli tavrını Akit’e değerlendiren siyasetçi ve yazarlar, “Allah’ın emri olan başörtü muhalefeti fena çarptı” görüşünde birleşti.

Sahte demokratların boyası döküldü

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şunları dile getirdi: “Önce randevu vermediler, şimdi de henüz ortada olmayan taslakları üzerinden işi sürüncemede bırakıyorlar. Medyası ise laiklik bahanesiyle muhalefete masadan kalkın çağrısı yapıyor. Muhalefetin milletimizin değerleriyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Onların yaptıkları sadece milletimizin gözünü boyamak için ‘bizde sizdeniz’ mesajını vererek, ortaya koyduğu tiyatro senaryolarından ibarettir. Dün başörtüsü yasağının devamı için mahkeme kapılarında yatanların bugün özgürlük savaşçısı gibi görünme oyunları da boşa çıkmıştır. Sahte demokratların boyaları AK Parti’nin Anayasa teklifiyle birlikte hemen döküldü. Akşener ve Kılıçdaroğlu’nu inançlara ve düşüncelere karşı sorumlu olmaya davet ediyorum. Eğer gerçekten din ve inanç özgürlüklerinden yana iseniz gelin bu değişikliğe evet deyin. Ama gördüğünüz gibi teklifimizi sunmamıza bile tahammül edemiyorlar. Laiklik elden gidiyor bahanesine sığınmak bunların genlerinde var. Bugün kamuda inancı gereği birçok insan başını örtüyor. Başı örtülü doktorlar, öğretmenler, hakimler, savcılar valiler var. Laiklik elden mi gitti? Hayır. Bunların tek amacı nasıl olursa olsun iktidara gelmek. Bunun için gerekirse yalanda konuşurlar, gerekirse iftirada atarlar. Omurgasız siyaset bu ülkede tutmadı, tutmayacak da.”

Tantanacılar adamı soyar

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şunları söyledi: “Başörtüsüyle ilgili geçmişte yaşanmış sıkıntıların altında CHP’nin diktatöryal mantığı ve aklı var. AK Parti iktidarında her şey sulh bulmuştur. Böyle bir problem milletin gündeminden kalkmıştır. Hatta artık asker başörtülüler var hakimler var. Fakat muhalefet durup dururken bunun üzerinden, sözde helalleşmeyi biraz daha kuvvetlendirmek için mi yaptılar hangi mantıkla yaptıkları belli değil ama bir yasa teklifi hazırladı. O da ayaklarına dolandı. Sen öyle kanun istiyorsan, o halde ‘anayasa yapalım’ dendi. Şimdi de değişikliğe karşı direniyorlar. Bunların işi gücü tantana. Tantana da nedir biliyor musun? Tantancılar böyle gelirler caddenin ortasından problem çıkarırlar, kavga ediyormuş gibi yaparlar. Anadolu’dan gelen saf masum Anadolu çocuğu da onları kavga ediyorlar ayırayım derken soyulur. Tantanacılar adamı soyar. Bunların meselesi milleti kandırmaktır.”

Genlerindekini ayan ettiler

Araştırmacı Yazar Mehmet Fırat da, şöyle konuştu: “Müslüman bir kadının hak ve hukuku olan başörtüsünü, her zemin ve fırsatta yasaklama kaygısında olanlar ile bunu serbest bıraktırmaya çalışanların ezeli mücadelesidir bu kanun teklifi. Derdi din düşmanlığı olanlar ile İslam’ın meşru bir emrini anayasal güvence altına almaya çalışanların mücadelesidir. Meclis’te verilecek ‘evet’ ve ‘hayır’ oylarıyla parti ve vekiller de niyet ve gayretlerini ayan edeceklerdir. Burada oylanacak olan sadece başörtüsü olmayacaktır; ailelerimizi, çoluk çocuğumuzu ifsad eden sapık akımların da önüne geçilecektir. Yıllarca örtüyle savaş açıp, sözde helalleşme bahanesiyle başörtülülerin oyunu almaya çalışanlar, siyasetçisiyle, medyasıyla bu kez fena yakalanmıştır. Bu mesele Meclis’te geçmese bile referanduma sokulacak bir meseledir. Muhalefetin gerçek yüzünün ortaya çıkması bakımından bu değişiklik bir turnusol kâğıdıdır ve şimdiden etkisini göstermiştir. Sözde özgürlükçülerin foyasını çıkaracak teklifinden dolayı Sayın Erdoğan’ı tebrik ediyoruz.”