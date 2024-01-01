Zillet sahada darbe arıyor

Sandıktan umudunu kesen ve amaca giden yolda her şeyi mübah gören zillet bileşenleri şimdi de Suudi Arabistan ile yaşanan maç krizinden medet umuyor. “Suudiler, Türk bayrağına ve İstiklal Marşı’na izin vermediler” yalanıyla toplumun sinir uçlarını kaşıyan ve halkı sokağa çağıran CHP ile laikçi azınlığın aymaz tavrını değerlendiren uzmanlar “azgın azınlık yeşil sahada darbe arıyor” görüşünde birleşiyor.

Futbolda çirkin istismar

Vesayet özlemiyle yanıp tutuşan ve ülkenin seçilmiş iktidarını sandıkla deviremeyeceklerini anlayan azgın azınlık şimdi de umudunu yeşil sahalara bağladı. “Biz futbol başta olmak üzere Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesini arzu ediyoruz” diyen Başkan Erdoğan’ın aksine başını CHP ve avanelerinin çektiği zillet bileşenleri, arka bahçeleri olarak gördükleri spor kulüpleri üzerinden operasyon çekmeye çalışıyor. Türkiye’nin ilk sivil darbe girişimi Gezi’de taraftar gruplarını sahaya süren, 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen FETÖ ile iltisaklı militanları ihraç etmeye yanaşmayan laikçi yobazlar şimdi de maç krizi bahane ederek halkı sokağa dökmeye çalışıyor. Riyad’da yapılması kararlaştırılan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının son dakika dayatmaları ile iptal edilmesi üzerine futbolu kirli siyasetlerine alet eden CHP’li siyasetçilerin özellikte taraftar gruplarını sokağa çağırması ve “her yerde toplanıp bunun hesabını soracağız” şeklinde tehdit savurması spor üzerinden yeni darbe girişimi olarak değerlendiriyor.

Kaostan medet umuyorlar

Konuya ilişkin gazetemize konuşan eski AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, şunları dile getirdi: “Muhalefetin milletin hayatını kolaylaştırmaya dönük en küçük bir projesi olmadığından her gelişmeden kendi çıkarı için ne elde edebilirim peşine düşüyor. Adeta sinekten yağ çıkarma bunların doğal iştigal alanı oldu. Süper Kupa ile ilgili gelişme bunun son örneğidir. Olay basına yansır yansımaz, FETÖ yetiştirmesi millet düşmanlarının sosyal medyadan ‘Gezi’vari bir beklenti içerisine girme paylaşımlarını gördük. CHP’nin Grup Başkanvekili milleti sokaklara davet eden açıklamayla kaostan beslenen, anarşik zemine duydukları özlemi dillendirmeye başladı. 3 ay sonra bir seçim var. Muhalefet samimi olsa seçimlere dönük bir gayret ve milletten yediği demokrasi sillesinin acısını hafifletir. Ama bunlarda o maharet olmadığı için sokaklardan medet uman kaostan kargaşadan beslenen hali orta yere koymuş oldular. İBB Başkanı da belli ki sandıktan umudunu kesip sokak kargaşasından medet umar hale gelmiş. Spora gönül vermiş 100 binlerce insanı sokaklara çağırması inanıyoruz ki basiret timsali aziz milletimizden 31 Mart‘ta hak ettiği karşılığı bulacaktır. Bu arada Atatürk istismarını, Atatürk düşmanlıklarıyla öne çıkan ve bölücülerin siyasi zemindeki adresleri olan parti ile ortaklaşa götürmeleri milletimizin dikkatinden hiçbir zaman kaçmamıştır. Bunlar Atatürk’ten geçinen siyaset tüccarlarıdır. Suudi Arabistan’da yaşanan olay bütün sporseverleri üzmüştür. Keşke bunlar yaşanmasaydı, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir süper kupa finali oynanmış olsaydı.”

Millet bunlara prim vermiyor

Avukat Mehmet Kırmızı da şunları söyledi: “CHP, 12 şehide yönelik bildiri krizinden sonra ‘ne yapsam da millete yaransam ve üzerimdeki çamuru atsam’ diye çıkış yolları arıyordu. Kendine de Atatürk’le dolaylı olarak ilgili olan futbol maçını buldu. Bu futbol maçı aslında ne Atatürk’le ne ülkemizle ne milli marşla hiçbir alakası olmayan, sadece iki kulübün yaptıkları protokol kurallarını kabul etmemesi sebebiyle ortaya çıkan bu sonucu kendi kirli siyasetine alet etti. Sanki Atatürk ve Türk halkının benimsediği değerler Suudi Arabistan tarafından hakarete uğruyor tarzında bir algı yaparak millete yaranmaya çalışıyor. Ancak kendileri Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ‘Mustafa Kemal’in askerleri değil itleri’ diyen kişilerle beraber yol yürüyüp, her evden HDP’ye bir oy istediler. Disney’in Atatürk filmini yasaklamasına ses çıkarmadılar. Şimdi o CHP futbol maçıyla ilgili art arda bildiriler yayınlayıp açıklamalar yapıyor. Buradan tabii kendilerine bir siyaset çıkarmaya çalışacak. İmamoğlu tüm taraftar gruplarını meydanlara çağırdı. Yine bugün bir bildiri yayınladılar. Ama milletimiz her zamanki gibi bunlara prim vermiyor.”

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