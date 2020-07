Zilhicce orucu kaç gün tutulur?

Zilhicce ayı 22 Temmuz’da başlayacak ve 3 Ağustos’a kadar devam edecek. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) buyurdular ki: “Allah’ın kendisine ibadet edilmesini en çok sevdiği günler, Zilhicce’nin ilk on günüdür. Onlardan her bir günün orucu, bir senenin orucuna, her bir gecenin kıyamı da Kadir Gecesi’nin kıyamına denktir.” Hz Aişe (r.a) rivayet edildiğine göre, Zilhicce’nin başındaki on günden bir gün dahi oruç tutan kişi, sanki geri kalan senenin tümünde Allah Teala’ya ibadet etmiş gibi olur. Yine Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) buyurmuştur ki: “Zilhicce’nin her bir gün orucuna karşı yüz köle azadı yüz deve kurbanı ve Allah yolunda cihada yüz at bağışı sevabı vardır.” Rasulullah (s.a.v) dört şeyi terk etmezdi. Bunlar: Zilhicce’nin ilk on gününün orucu, aşura orucu, her aydan üç gün orucu, sabahın iki rekat sünneti.

Zilhicce’nin ilk on gününün fazileti

Yüce Allah Kur’an’-ı Kerim’de: "Andolsun (tan yerinin ağırma vakti olan) o fecre! (Zilhicce’nin başındaki) o çok kıymetli on geceye de! (Her şeyin, özellikle bu gecelerin ve namazın) çiftine de tekine de! Bir de geçip gittiğinde o geceye! İşte yanlışlardan engelleyici bir akıl sahibi için bunlarda yemin konusu olacak önemli bir şey vardır, değil mi?" (Fecir Suresi 1-5)