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Zilhicce duası nedir? Zilhicce duası nasıl yapılır?

Zilhicce’nin 1 ile 10’u arasındaki günlere Leyale-i Aşere yani on mübarek gün ve gecedir. Zilhicce ayının 10. Günü ise Kurban Bayramın ilk günüdür. İslam coğrafyasında Zilhicce ayının çok büyük önemi var. Peki Zilhicce duası nedir? Zilhicce duası nasıl yapılır?

13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:59
Zilhicce duası nedir? Zilhicce duası nasıl yapılır?

Zilhicce’nin 1 ile 10’u arasındaki günlere Leyale-i Aşere yani on mübarek gün ve gecedir. Zilhicce ayının 10. Günü ise Kurban Bayramın ilk günüdür. İslam coğrafyasında Zilhicce ayının çok büyük önemi var. Peki Zilhicce duası nedir? Zilhicce duası nasıl yapılır?

Sübhâne zî’l-‘izzeti ve’l-ceberût. Süb-hâne zî’l-kâ‘ideti ve’l-melekût. Sübhâne’l-hayyü’llezî lâ-yemût. Lâ-ilâhe illâ hüve yuhyî ve yumît ve hüve hayyun lâ-yemûtu. Sübhâna’llâhi rabbi’l-‘ibâdi ve’l-bilâdi ve’l-hamdü li’llâhi kesîran tayyîben mübâraken ‘alâ küllî hâlin. Allâhu ekber kebîran. Rabbenâ celle celâluhû ve kudrete bi-külli mekânin.”

 Zilhicce duasının Türkçe Anlamı:

“Ey her şeye gücü yeten izzet sâhibi Rabbim! Seni tüm noksanlıklardan tenzîh ederim.

Tüm mülkün sâhibi, ölmeyen ve ezel ve ebed olmak üzere diri olan Rabbim! Seni tesbîh ederim. Dirilten ve öldüren kendisin87

den başka ilah olmayan O’dur. O ölmez, hayy olan O’dur.

Beldelerin ve kulların Rabbi olan Allâh’ı tesbîh ederim. Her durumda çok ve mübârek övgüler Allâh’adır. Allâh büyüktür. Celâl sâhibi olan Sensin Rabbim. Her mekânda güç ve kuvvet sahibisin.” dese ve sonra da dilediği gibi duâ eylese Beytullâh’ı haccetmiş, Resûlullâh (s.a.v.)’i ziyâret etmiş ve Allâh (c.c.) yolunda cihâd etmiş gibi ecir ve sevâb kazanır. Allâhü Te‘âlâ o kimseye, o kimsenin dilediği şeyi verir. 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:59
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