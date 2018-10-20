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Zihni gerginlikten kaçının!..

İsveç'in Stockholm şehrinde düzenlenen Uluslararası Obezite Kongresi'nde bir konuşma yapan Kopenhag Üniversitesi'nden Dr. Jean Phillipe Chaput bilgisayar karşısında uzun süre oturan kişilerin şişmanlamasının sebebinin sadece hareketsiz kalmak olmadığını iddia etti.

20 Ekim 2018 Cumartesi 16:30
Zihni gerginlikten kaçının!..


Daha önceleri bilgisayar kullanıcılarının şişmanlama eğiliminin hareketsiz kalma sebebiyle olduğunun zannedildiğini belirten Dr. Chaput, bu eğilimin başka bir sebebi olduğunu söyledi.

Dr. Chaput'a göre, bilgisayar ile çalışmanın oluşturduğu zihni gerginlik yani düşünce kan şekeri ve açlık hormonu seviyelerini değiştirerek beyne çok fazla kalori yakıldığı sinyalinin gitmesine sebep oluyor.

Çok fazla enerji sarf ettiğini düşünen vücut da bunu karşılamak için şeker oranı yüksek yiyeceklere ihtiyaç duyuyor.

Dr. Chaput yaptığı bir deneyde, bilgisayar ile çalışanların açık büfede, bilgisayarla çalışmayanlardan her öğünde 230 kalori daha fazla aldığını tespit ettiğini açıkladı.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 16:30
  1. Dr. Chaput
  2. zihni gerginlik
  3. şişmanlama

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