Zihni gerginlikten kaçının!..



Daha önceleri bilgisayar kullanıcılarının şişmanlama eğiliminin hareketsiz kalma sebebiyle olduğunun zannedildiğini belirten Dr. Chaput, bu eğilimin başka bir sebebi olduğunu söyledi.

Dr. Chaput'a göre, bilgisayar ile çalışmanın oluşturduğu zihni gerginlik yani düşünce kan şekeri ve açlık hormonu seviyelerini değiştirerek beyne çok fazla kalori yakıldığı sinyalinin gitmesine sebep oluyor.

Çok fazla enerji sarf ettiğini düşünen vücut da bunu karşılamak için şeker oranı yüksek yiyeceklere ihtiyaç duyuyor.

Dr. Chaput yaptığı bir deneyde, bilgisayar ile çalışanların açık büfede, bilgisayarla çalışmayanlardan her öğünde 230 kalori daha fazla aldığını tespit ettiğini açıkladı.