Zidane bombası patlıyor! İşte yeni adresi

Real Madrid ile tarihi bir dönemin ardından görevinden ayrılan Zinedine Zidane için Manchester United iddiası gündeme düştü. Fransız teknik adamın Manchester United’ın başına geçme durumunun olduğu aktarıldı.



The Sun’da yer alan haberde, Jose Mourino ile yolların ayrılması halinde Zidane’ın göreve geleceği dile getirildi. Mourinho’nun transferde yaşanan belirsizlik nedeniyle kulüple sıkıntı yaşadığı ve gerginlik olduğu aktarıldı.



Bu nedenle hem başarısızlık hem de bu gerginliğin sürmesi durumunda Zidane tercihinin kullanılacağı vurgulandı.

(Skorer)