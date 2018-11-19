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Zeytinyağlı enginar tarifi

Zeytinyağlı enginar nasıl yapılır?

19 Kasım 2018 Pazartesi 21:24
Zeytinyağlı enginar tarifi

MALZEMELER

8 adet enginar
6 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı un
Yarım limonun suyu
1 tatlı kaşığı toz şeker
Yeteri kadar su
1'er adet büyük boy havuç ve patates
20 adet arpacık soğan
8 diş sarımsak
1 çay bardağı bezelye, tuz

YAPILIŞI

Tencereye zeytinyağı, un, limon suyu, toz şeker ve tuz koyup çırpın. Üzerine 2 su bardağı su ekleyip, küp doğranmış havuç ve patatesi katın. Arpacık soğan, sarımsak ve bezelyeyi de ilave ettikten sonra 10 dakika pişmeye bırakın. Daha sonra ayıklanmış enginarları katın ve yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra servis tabağına alın ve soğuduktan sonra servis yapın.

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 21:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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