Zeytinyağında demleme kadife çiçeği: Bu tarife çocuklar bayram edecek! Şok verici detay

Kadife çiçeği, yaz mevsiminin ortalarında çiçek açarak sonbahar mevsiminin ortasına dek çiçeklerini açan bir bitkidir. Özellikle gelişim çağında çocuklara faydaları bulunmaktadır. İşte faydaları

-Antibiyotik özelliği mevcut

-Flavonoid zengini

-Ağrı kesici etkisi mevcut

-Yara iyileştirici özelliği

-Vitamin C zengini

-Yağlı ciltelere ve akne sorunlarına iyi gelir

-Siğillere faydalıdır

-Antioksidan etkisi mevcut

-Yaşlanma geciktirici özelliğe sahip

-Katarakata karşı : lutein ve likopen gibi faydalı maddeler içerir

-Kanser önleyici

-Ülsere faydalı

-Detoks etkisi

-Böcek savar etkisi

-Kepek sorunlarına karşı etkili

-Böcek sokmalarına karşı

-Doğal sarı boya kaynağı

-Hemoroide karşı

-Banyo suyu

-Üşütme semptomlarında kullanılır

-çay yapımında kullanılır

-Baharat: renk verici özelliğinden dolayı

-Çiçekler ve yaprakları salatalarda kullanılabilir

-Hiç bir yan etkisi mevcut değil

Kadife çiçeği ağrı kesici özelliği de sahiptir. Ağrıyan bölgelerde rahatlama sağlar. Bu kolay tarifle bu çiçeğin tüm faydalarından faydalanablirsiniz.

Hazırlanışı

Kadife çiçeğini çiçek kısımlarını kullanın. Ardından çiçek yapraklarını yolun ve yolunmuş yaprakları küçük ya da 500 ml lik bir orta boy kavanoza yerleştirin. Saf Zeytin yağını çiçek yapraklarının üzerini örtecek şekilde ekliyin. Bir Tencere dibine sıcaktan etkilenmeyecek bir tabak yerleştirin. Tabağın üzerine kapağı kapalı kavanozu yerleştirin ve su ilave edin. Su kavanozun yarısına kadar gelecek şekilde olmalıdır.Suyu kısık ateşte tam 45 dakika kaynamaya bırakın. Demleme yağınız soğuduktan sonra bir süzgeç yardımı ile süzünüz. Ve damlalıklı bir şişeye doldurunuz. Gece yatmadan önce cildinize , saçınıza, el ayak bakımında ve hafif yanık ya da yaralara uygulayabilirsiniz.

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