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Zeytinyağı nasıl saklanmalı?

Zeytinyağı güneş ışığı görmeyen serin yerlerde saklanmalıdır. Saklama için en uygun sıcaklık 14-5°C'dir.

20 Ekim 2018 Cumartesi 20:00
Zeytinyağı nasıl saklanmalı?

Zeytinyağı her türlü kokuyu içine aldığı için yabancı koku olmayan yerlerde ağzı kapalı olarak saklanmalıdır. En geç iki yıl içerisinde tüketilmesi gerekmektedir.

Zeytinyağları renkli cam veya porselen şişelerde saklanmalıdır. Güzel bir şişeyi koyu renkli koli bandı ile sararak, zeytinyağı için kullanışlı bir hale getirebilirsiniz. Plastik bidonlar, teneke, alüminyum veya saç kaplar sağlığa zararlıdır.

Zeytinyağı ağzı açık bir şekilde uzun süre hava ile temas ederse bozulmaya başlar; asiti yükselir.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 20:00
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