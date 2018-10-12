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Zeytinyağı göğüs kanserine karşı koruyor

Zeytinyağında bulunan oleik asit göğüs kanserine karşı koruyucu özellikler taşıyor.

12 Ekim 2018 Cuma 16:51
Zeytinyağı göğüs kanserine karşı koruyor


Zeytinyağındaki oleik asit, göğüs kanserinin tetikleyicilerinden olan bir genin seviyesini azaltıyor. Ayrıca tedavi sürecinde kullanılan ilacın etkisini de artırıyor.

Amerikalı bilim adamları, zeytinyağında bulunan oleik asidin göğüs kanserine karşı koruyucu özellikler taşıdığını tespit etti.

Northwestern Üniversitesi'nin laboratuvar ortamında göğüs kanseri hücreleri üzerinde yaptığı araştırmaya göre oleik asit, göğüs kanserinin tetikleyicilerinden olan "Her - 2/neu" isimli genin seviyesini azaltıyor. Araştırmacılar, göğüs kanseri hastalarının yüzde 30'unda, bu genin aktif olarak rol oynadığını belirtiyor.

Yaşlanmaya karşı da kalkan

Sonuçları Annuals of Oncology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, oleik asit ayrıca, göğüs kanseri hastalarının tedavisinde kullanılan "herceptin" adlı ilacın da etkisini artırıyor. Ekipten Dr. Javier Menendez, zeytinyağı açısından zengin Akdeniz tipi diyetlerin kalp hastalığı ve yaşlanmaya karşı da koruyucu etkisinin olduğunu söyledi.

 

 

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 16:51
  1. zeytinyağı
  2. zeytinyağının faydaları

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