Zeytinyağı anne sütü kadar değerli

Zeytinyağı kemik gelişimine katkıda bulunur. Zeytinyağı sindirim sistemini etkiler ister soğuk olsun, ister sıcak olsun zeytinyağı mideyi çepeçevre koruyucu bir tabakayla sararak mide asidini azaltır.

Gastrit ve ülsere karşı korumada etkin yardım sağlar. Hazmı en kolay besin olan zeytinyağı besinlerin bağırsak tarafından çok daha iyi emilmesini sağlar.

Zeytinyağı yaşlanmanın hem genel olarak doku ve organlar, hem de beyin fonksiyonları üzerindeki etkilerini geciktirmektedir. Kan şekeri seviyesinin düşmesinde etkilidir.

Kalp dostu zeytinyağı hayvansal yağların tersine kalp krizi riskini azaltır. Damardaki kan pıhtılaşması riskini de yok eder. E, A, K vitaminleri ile her yaştaki çocuğa yararlıdır. Bu vitaminler kemiklerin doğal gelişimine ve mineralleşmeye yardımcı olup güçlenmesini hızlandırır.

Yiyecek olarak kullanılmasının yanı sıra merhem olarakta kullanılan zeytinyağı; tahrişin sebep olduğu acı ile yanmayı giderici ve yumuşatıcı özellikleri vardır.

Kanseri önleyebileceği ortaya çıktı

The Archives of Internal Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırmada, yüksek oranda zeytinyağı tüketen kadınların göğüs kanserine yakalanma riskinin daha az olduğu anlaşılmıştır.



New York'ta Bufalo Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada ise, zeytinyağı gibi bitkisel yağlardan bulunan bir madde olan B-sitosterol'ün prostat kanser sitosterol'ün hücrenin bölünmemesi emrini veren hücre içi haberleşme sistemini güçlendirdiği, böylece hücre bölünmesi kontrolsüz hale gelmeden kanserin engellenebileceği sonucuna varılmıştır.



Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırmada da, zeytinyağının bağırsak kanserine karşı koyucu özelliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda zeytinin safra asidi miktarını azaltarak ve DAO seviyesini yükselterek anormal hücre araştırma ve kansere karşı koruyucu olduğu keşfedilmiştir.



Ayrıca araştırmacıların raporlarına göre bol miktarda zeytinyağı ve sebze yiyen insanlarda eklemlerdeki kronik bir hastalık olan atardamar enfeksiyonu geçirme riskini azaltmaktadır.

En değerlisi sızma, soğuk sıkma

Sızma zeytinyağı dünyanın en kaliteli ve en pahalı zeytinyağı sınıfıdır. Zeytinler en taze haliyle toplanır, en kısa sürede preslenir ve depolanır. En gelişmiş yöntemlerle hiç bir kimyasal işleme tabi tutulmadan en çok 28 derece sıcaklık altında üretilir. Zeytinyağı maliyeti oldukça yüksektir çünkü erken hasatta zeytinlerden elde edilen yağ miktarı normal hasata göre %40-70 arası düşük olur. Türkiye’de üretilen zeytinyağlarının sadece %3’ü gerçek sızma zeytinyağıdır.