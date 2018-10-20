THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Zeytinyağı anne sütü kadar değerli

Anne sütünde bulunan E vitamini ve oleik asit zeytinyağında da bulunur.

20 Ekim 2018 Cumartesi 18:48
Zeytinyağı anne sütü kadar değerli

Zeytinyağı kemik gelişimine katkıda bulunur. Zeytinyağı sindirim sistemini etkiler ister soğuk olsun, ister sıcak olsun zeytinyağı mideyi çepeçevre koruyucu bir tabakayla sararak mide asidini azaltır.

Gastrit ve ülsere karşı korumada etkin yardım sağlar. Hazmı en kolay besin olan zeytinyağı besinlerin bağırsak tarafından çok daha iyi emilmesini sağlar.

Zeytinyağı yaşlanmanın hem genel olarak doku ve organlar, hem de beyin fonksiyonları üzerindeki etkilerini geciktirmektedir. Kan şekeri seviyesinin düşmesinde etkilidir.

Kalp dostu zeytinyağı hayvansal yağların tersine kalp krizi riskini azaltır. Damardaki kan pıhtılaşması riskini de yok eder. E, A, K vitaminleri ile her yaştaki çocuğa yararlıdır. Bu vitaminler kemiklerin doğal gelişimine ve mineralleşmeye yardımcı olup güçlenmesini hızlandırır.

Yiyecek olarak kullanılmasının yanı sıra merhem olarakta kullanılan zeytinyağı; tahrişin sebep olduğu acı ile yanmayı giderici ve yumuşatıcı özellikleri vardır.

Kanseri önleyebileceği ortaya çıktı

The Archives of Internal Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırmada, yüksek oranda zeytinyağı tüketen kadınların göğüs kanserine yakalanma riskinin daha az olduğu anlaşılmıştır.

New York'ta Bufalo Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada ise, zeytinyağı gibi bitkisel yağlardan bulunan bir madde olan B-sitosterol'ün prostat kanser sitosterol'ün hücrenin bölünmemesi emrini veren hücre içi haberleşme sistemini güçlendirdiği, böylece hücre bölünmesi kontrolsüz hale gelmeden kanserin engellenebileceği sonucuna varılmıştır.

Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırmada da, zeytinyağının bağırsak kanserine karşı koyucu özelliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda zeytinin safra asidi miktarını azaltarak ve DAO seviyesini yükselterek anormal hücre araştırma ve kansere karşı koruyucu olduğu keşfedilmiştir.

Ayrıca araştırmacıların raporlarına göre bol miktarda zeytinyağı ve sebze yiyen insanlarda eklemlerdeki kronik bir hastalık olan atardamar enfeksiyonu geçirme riskini azaltmaktadır.

En değerlisi sızma, soğuk sıkma

Sızma zeytinyağı dünyanın en kaliteli ve en pahalı zeytinyağı sınıfıdır. Zeytinler en taze haliyle toplanır, en kısa sürede preslenir ve depolanır. En gelişmiş yöntemlerle hiç bir kimyasal işleme tabi tutulmadan en çok 28 derece sıcaklık altında üretilir. Zeytinyağı maliyeti oldukça yüksektir çünkü erken hasatta zeytinlerden elde edilen yağ miktarı normal hasata göre %40-70 arası düşük olur. Türkiye’de üretilen zeytinyağlarının sadece %3’ü gerçek sızma zeytinyağıdır.

 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 18:48
  1. zeytinyağı
  2. zeytinyağının faydaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piyasadaki zeytinyağı çeşitlerini biliyor musunuz?
    1. Piyasadaki zeytinyağı çeşitlerini..
    2. ABD Güvenlik Danışmanı Rusya'ya gidiyor
    3. Unutkanlık artıkça alzheimer yaklaşıyor
    4. Zeytinyağı anne sütü kadar değerli
    5. ABD'den Suudilere çok ağır sözler!..
    6. Kendi kendinizi gıdıklamanız mümkün..
    7. Prens Selman'ı amcası yerden yere vurdu
    8. Pamuk deposunun çöken duvarı altında..
    9. İsrail, Filistin bayraklı tişört giyen..
    10. Eklem kireçlenmeleri için..
    11. Psikolojik sorunları vardı, parkta..
    12. Ay'dan gelen göktaşı, açık arttırmayla..
    13. İtiraf gibi açıklama! Cemal Kaşıkçı..
    14. Eklem kireçlenmeleri için..
    15. Başakşehir Kayserispor'u tek golle geçti
    16. Kayseri'de traktör kazası! Sürücü feci..
    17. Soğuk havanın faydalarını biliyor..
    18. Malatya'da voleybol maçı sonrası tekme..
    19. Balıkesir'de tüpten sızan gaz patladı,..
    20. Erdoğan: Ülkemizi can evinden vuran..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?