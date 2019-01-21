Zeytinin çekirdeğini yutarsanız ne olur? Zeytin çekirdeği yutulmalı mı?

Bazı uzmanlar zeytin çekirdeğinin yutulmasını tavsiye ederken bazıları zararlarından bahsediyor! İşte zeytin çekirdeğinin faydaları ve zararları hakkında uzmanların yorumları!

Zeytin çekirdeğinin birçok sağlık problemine çözüm olduğunu savunanlar ve aslında bu çekirdeği yutmanın zararlı olduğunu söyleyenler var. Uzmanlar bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Prof. Dr. Canan Karatay'a göre zeytin çekirdeğini yutmak gerekiyor çünkü;

Sindirim problemlerine çözüm olur. Eğer kabızlık sorunu yaşıyorsanız zeytin çekirdeğiyle bunun üstesinden gelebilirsiniz.

Basur sorunu yaşayanlar günde 5,6 adet zeytinin çekirdeğini yuttuğunda bu sorunu ortadan kaldırabilir.

Düzenli olarak zeytin çekirdeği yutarak kansere karşı önlem alabilirsiniz.

Mide yanmasına iyi gelir. Hazmı kolaylaştırır.

Canan Karatay'ın zeytin yutma konusunda iddiaları bu şekilde. Kendisi her gün yaklaşık 30,40 adet zeytin çekirdeği yediğini söylüyor. Aynı zamanda günde 5,6 adet zeytin çekirdeği yuttuğunun altını çiziyor.

Dr. Fevzi Özgönül de yutulması gerektiğini söyleyor. Dr. Özgünül, zeytin çekirdeği yuttuğunuzda;

Basur ve prostat problemlerine çözüm oluyor.

Kanserli hücre oluşumunu engelliyor.

Kötü kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor.

Kabızlık problemini çözüyor.

Mide yanmasını önlüyor.

Dr. Fevzi Özgönül, sözlerine şunu da ekliyor: "Nasıl badem, ceviz, fındığı yiyip güçleniyorsak zeytinin çekirdeğini de yutarak mide yanmalarınızı azaltıp, bağırsaklarınızı güçlendirebilirsiniz..."

Zeytin çekirdeğini yutmanın doğru olmadığını savunanlar ise kendilerini şu şekilde ifade ediyor;

Araştırmacı Faruk Durukan;

"Halk arasında faydalı olarak bilinen, zeytin çekirdeklerinin yutulması konusu yanlış bilgidir. Zeytin çekirdeğinin yutulması son derece zararlıdır. Zeytin çekirdeği yutulduğunda vücuda hiçbir fayda sağlamayacağı gibi vücudu yorar. Çünkü insanların yuttuğu zeytin çekirdekleri, sofralık zeytinlerin çekirdekleridir. Bu zeytinler fermente olmuştur. Yani turşu olmuştur ve çekirdekteki embriyoda bulunan bütün faydaları bozulmuş oluyor"

"Zeytin çekirdeğinin dış kabuğunun içeriğinin selüloz ağırlıklı olduğu, sindirim sistemini zorladığı, işleme sırasında vücuda yararlı bir şey kalmadığını tespit ettik. Yaptığımız araştırmalarda, çekirdek içindeki zeytin ağacının embriyosu içindeki etken maddelerin HPLC analiz sonuçlarına göre, salamura işlemiyle fermente olduğu ve yapısının değiştiğini, iyileştirme etkisini kaybettiği tespit edilmiştir. Çiğ zeytin meyvesinden çekirdeği ayırıp, kırıp ve içi yenildiğinde etken maddelerin (Nüzhenid, tirasol ve hidroksitrasol) aktivitesini koruduğu HPLC analizlerimizde gözlenmiştir."

Siz yine de temkinli olma taraftarıysanız piyasada satılan öğütülmüş zeytin çekirdeği tozu gibi ürünlere şans verebilirsiniz.

Prof. Dr. Kerim Alpınar'ın yorumları ise şu şekilde;

Zeytin çekirdeği yutmanın hiçbir faydası yok diyor. Dr. Alpınar, "Zeytin çekirdeğinin iki ucu da sivridir ve çekirdeğini mide öğütemez. Dolayısıyla zeytin çekirdekleri bağırsakları tahriş edebilir. Hemoroid hastalarının yaralarını parçalayabilir."

Bilirkişiler bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Peki size göre zeytin çekirdeği yutmak sağlığınız için faydalı mıdır? Yoksa zararlı mıdır?