Zeytinburnu'nda 'yol verme' cinayeti! Onlarca suçtan kaydı çıktı

17 Ocak'ta Beştelsiz Mahallesi Seyit Nizam Caddesi üzerinde Hakkı Güler (51) tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden babası Osman Güler'in cenazesini almaya giderken trafikte yol verme yüzünden Mahsum A. ve yanındaki 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Mahsum A. yanındaki tabancayla Güler'in bacağına ateş etti.

Sağ dizüstünden yaralanan Güler, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaşamını yitirdi

Şüpheliler olay yerinden kaçarken hastanede 4 gün tedavisi süren Güler, 21 Ocak',ta yapılan müdahaleye karşın hayatını kaybetti.

Şüpheliler bulundu

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü çalışma kapsamında güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Olaydaki tabanca ve 33 fişek ele geçirildi

Polis, dün akşam saatlerinde Fatih'te belirlenen bir adrese düzenlediği baskında şüpheli Mahsum A. (25) Yusuf A. (20) ve Mert A'yı (25) yakaladı. Adreste yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ile 33 fişek ele geçirildi.

32 AYRI SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerden Mahsum A'nın emniyetteki sorgusunda suçlamayı kabul ettiği öğrenildi. Şüpheli Mahsum A'nın emniyette 32 ayrı suçtan kaydının bulunduğu bildirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.