Özellikle koronavirüs salgını sırasında zeytin yaprağı çayının hastalığı atlatmada yardımcı olduğu yönünde pek çok bilgi yer aldı. Zeytin yaprağının etken maddesi oleorupin üzerine pek çok bilimsel çalışmanın da devam ettiği biliniyor. Söz konusu etken maddenin koronavirüsü parçaladığı uzmanlarca ifade edildi. Peki, zeytin yaprağının ne gibi faydaları vardır neye iyi gelir?

Zeytin yaprağı neye iyi gelir? Zeytin yaprağından çay nasıl yapılır?

Yapılan bilimsel çalışmalar zeytin yaprağının düzenli tüketiminin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ortaya koydu.

Zeytin yaprağı anti bakteriyel özelliği sahiptir. Bu sebeple düzenli zeytin yaprağı tüketiminde vücuttan bakteriler temizleniyor.

Zeytin yaprağı çayının mantar oluşumunun önüne geçtiği belirtiliyor.

Sindirim sistemi sorunları yaşayanların düzenli olarak zeytin yaprağı çayı tüketmesi tavsiye ediliyor.

Kronik yorgunluğa iyi gelen zeytin yaprağı erken yaşlanmayı önler.

Kalp dostu olduğu bilinen zeytin yaprağının yüksek tansiyonu düşürdüğü belirtiliyor.

Zeytin yaprağı ayrıca ateş düşürme özelliğine sahiptir.

Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?

Malzemeler:

5-6 adet zeytin yaprağı

1 adet çubuk tarçın

Küçük bir parça zencefil

Limon dilimi ya da mandalina dilimi

Sıcak su

Zeytin yaprağı, tarçın, zencefil, kabukları soyulmuş bir dilim mandalina ya da limonu bir bardağa koyun. Malzemelerin üzerine kaynattığınız suyu dökün. Çay 3-5 dakika demlendikten sonra süzüp içebilirsiniz. Uzmanlar günde iki bardaktan fazla bitki çayı tüketiminin doğru olmadığını belirtiyor. Bu sebeple günde iki fincan zeytin yaprağı çayı içebilirsiniz.