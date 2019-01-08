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Zeytin yaprağı çayı şifa deposu

Zeytin yaprağı çayı içindeki fenolik bileşenler sayesindedoğal antioksidan ve antibiyotik özellikleri taşır.

08 Ocak 2019 Salı 22:07
Zeytin yaprağı çayı şifa deposu

Bu fenolik bileşenlerden “oleuropein”, antibiyotiklere karşı direnç kazanmış mikroorganizmalar üzerinde etkili olması sebebiyle çok değerlidir. Oleuropein, zeytinin işlenmesi sırasında muhtevadan uzaklaşmaktadır. Halbuki bu maddenin, ağacın zararlılara karşı direncini artırdığı tahmin edilmektedir. Çünki bu maddenin türevleri bile mikroorganizmalara karşı son derece etkilidir.

Zeytin yaprağı çayı doğal yolla bağışıklık sistemini güçlendirmeye, hormonal dengeyi korumaya, yaşlanmayı geciktirmeye yardımcıdır. Bu sağlık iksirinin tansiyon ve yüksek kan şekeri üzerinde olumlu etkileri vardır. Yumuşak ve aromatik lezzetli zeytin yaprağı çayına ince bir dilim limon veya şeker ekleyerek ya da onu diğer bitkisel çaylarla karıştırarak değişik lezzetler elde edebilirsiniz.

Özütü eklem hasarlarında yararlı

Vücutta kemikten daha yumuşak ve esnek yapıda önemli bir bağ dokusu olan ‘kıkırdak’ insan dahil gelişmiş omurgalı canlıların özellikle eklemlerinin ağırlık taşıyan kısımlarının dış yüzeyini kaplamaktadır. Kıkırdak yapısı yüzde 70-80 kadar su, yüzde 20-25 kolajen ve yüzde 5-10 proteoglikandan oluşmuştur.

Kıkırdakta herhangi bir şekilde oluşan hasar yıkım sürecini başlatır. Eklemde hasara bağlı olarak gelişen fibröz kıkırdağın kaybı osteoartrit gelişiminde başlıca etkendir.

Zeytin yaprakları fenolik bileşenler bakımından zengindir. Halk arasında yüksek tansiyonu düşürmek, şeker hastalığında kan şekerinin kontrolü, yüksek kolesterol, ateroskleroz ve kanser gibi çeşitli hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde yararlanılmaktadır. Yürütülen deneysel çalışmalar kuvvetli iltihap giderici ve ağrı kesici etkisine bağlı olarak romatizma ve osteoartrit gibi sorunlarda etkili olabileceğini ortaya koymaktadır.

Yeni yayımlanan bir çalışmada üç hafta süresince hayvanın kilogram ağırlığı başına günde 500 miligram zeytin yaprağı özütü uygulanmasıyla tavşanlarda oluşturulan deneysel kıkırdak hasarının belirgin bir şekilde onarılabildiği gözlenmiştir.

 

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 22:15
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