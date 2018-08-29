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Zeytin nasıl saklanmalı?

Zeytini nasıl muhafaza etmeniz gerektiğini sizler için araştırdık...

29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:15
Zeytin nasıl saklanmalı?

Zeytin eğer ambalaj içerisinde alınmış ise ambalaj içerisindeki suyla saklamalısınız. Her defasında yiyeceğiniz miktarda sofraya koymanız gerekir.

Açık olarak alrken de yiyebileceğiniz miktarda almalısınız.

Dışarıda duran zeytin açık havada kuruma ve küflenmeye maruz kalır. Buzdolabında saklamak süreyi biraz daha uzatır.

Yeşil zeytini ise bir cam kavanozda az tuz, hafif limon tuzu veya 1-2 dilim limon atıp bir miktar da zeytinyağı gezdirerek uzun süre muhafaza edebilirsiniz.

 

 

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:15
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