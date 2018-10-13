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Zeytin küflenmeden nasıl saklanır?

Zeytinin küflenmeden, bozulmadan uzun süre muhafaza etmenin nasıl olacağını merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyun.

13 Ekim 2018 Cumartesi 16:48
Zeytin küflenmeden nasıl saklanır?

Zeytinin küflenmemesi için plastik (pet) şişelerde saklanması gerekiyor. Siyah zeytin veya yeşil zeytinleri bir litrelik bir pet şişenin içerisine doldurun. Pet şişenin temiz olduğundan mutlaka emin olun. Pet şişenin içine ekmek kırıntısı veya mayalı parçacıkların düşmesi sonucu, zeytinlerin içine işleyerek tadını ve kokusunu bozacaktır.

Temiz pet şişenin içine koyduğumuz zeytinlerin üzerine çiçek yağı ekliyoruz. Bir litrelik pet şişenin içine bir çay kasığı kadar çiçek yağı konmalıdır. Bakin buda çok önemlidir zeytinlerin kendi yağı olduğu için sadece çiçek yağı konmalıdır. Koyacağımız diğer yağlar zeytinin tadını bozacak ve yenilmeyecek duruma gelecektir.

Yenmek için sofraya geldiği sırada üzerine yağ ekleyebilirsiniz  ama saklama evresinde sadece çiçek yağı kullanılmalıdır.

Pet şişenin içine yağımızı da ekledik, sıra iyice kapağını sıkılayıp serin bir yerde saklamaya geldi.

Mutfak dolap altları genellikle serin olur, orda muhafaza edebilirsiniz.

Beklemeye aldığımız zeytinler her gün çevrilmesi gerekiyor. Şişeleri 10 gün boyunca sürekli çevireceğiz her gün. Bu şekilde çiçek yağı tüm zeytinlere ulaşacaktır. İlk 10 günden sonrasındaki dönemlerde iki haftada bir veya ayda bir çevirmeniz iyi olacaktır.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 16:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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