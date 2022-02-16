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Medya Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat oynadığı diziler
Medya

Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat oynadığı diziler

Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında? Show TV'de yayımlanan Baba dizisinde Şahika rolünü oynayan Zeynep Tuğçe Bayat'ın kariyeri merak konusu oldu. Peki, Zeynep Tuğçe Bayat kimdir hayatı

Yeniakit Publisher
2022-02-16 11:47:00 - 2022-02-16 12:09:11
Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat oynadığı diziler

Show TV ekranlarında 15 Şubat Salı akşamı Baba dizisi yayımlanmaya başladı. Diziyi izleyenler ise Şahika karakterini oynayan Zeynep Tuğçe Bayat’ın kariyerini araştırmaya başladı.

Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat oynadığı diziler

Zeynep Tuğçe Bayat 8 Şubat 1990'da Mersin'de dünyaya geldi. Bayat, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk bölümü mezunudur. Üniversite zamanında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Sonrasında birçok dizi ve sinema filminde yer aldı. FOX'ta yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde 2009 yılında rol alarak ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdi.

2011 senesinde ATV'de yayınlanan Gönülçelen adlı dizide "Nevra" karakterini, aynı yıl TNT'de yayınlanan Yıldız Masalı dizisinde "Pelin" karakterini, 2014 senesinde Ah Neriman dizisinde "Yeşim" karakterini ve 2015 senesinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan Çilek Kokusu dizisinde "Gonca" karakterini canlandırdı.

Zeynep Tuğçe Bayat, kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile 23 Ağustos 2020 tarihinde evlendi.

Oynadığı filmler:

Şansımı Seveyim

Akvaryum

Oynadığı diziler:

Arka Sıradakiler

Gönülçelen

Yıldız Masalı

Ah Neriman

Çilek Kokusu

Seviyor Sevmiyor

Kuruluş Osman

Baba

Dijital platform yapımları:

Senkron

Dünyayı Kurtaran Kadın

Oynadığı tiyatro oyunları:

Fırtına

Closer-Sevgi neden yetmez

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