Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat oynadığı diziler
Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında? Show TV'de yayımlanan Baba dizisinde Şahika rolünü oynayan Zeynep Tuğçe Bayat'ın kariyeri merak konusu oldu. Peki, Zeynep Tuğçe Bayat kimdir hayatı
Show TV ekranlarında 15 Şubat Salı akşamı Baba dizisi yayımlanmaya başladı. Diziyi izleyenler ise Şahika karakterini oynayan Zeynep Tuğçe Bayat’ın kariyerini araştırmaya başladı.
Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat oynadığı diziler
Zeynep Tuğçe Bayat 8 Şubat 1990'da Mersin'de dünyaya geldi. Bayat, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk bölümü mezunudur. Üniversite zamanında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Sonrasında birçok dizi ve sinema filminde yer aldı. FOX'ta yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde 2009 yılında rol alarak ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdi.
2011 senesinde ATV'de yayınlanan Gönülçelen adlı dizide "Nevra" karakterini, aynı yıl TNT'de yayınlanan Yıldız Masalı dizisinde "Pelin" karakterini, 2014 senesinde Ah Neriman dizisinde "Yeşim" karakterini ve 2015 senesinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan Çilek Kokusu dizisinde "Gonca" karakterini canlandırdı.
Zeynep Tuğçe Bayat, kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile 23 Ağustos 2020 tarihinde evlendi.
Oynadığı filmler:
Şansımı Seveyim
Akvaryum
Oynadığı diziler:
Arka Sıradakiler
Gönülçelen
Yıldız Masalı
Ah Neriman
Çilek Kokusu
Seviyor Sevmiyor
Kuruluş Osman
Baba
Dijital platform yapımları:
Senkron
Dünyayı Kurtaran Kadın
Oynadığı tiyatro oyunları:
Fırtına
Closer-Sevgi neden yetmez