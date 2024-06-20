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Kültür - Sanat Zeugma Mozaik Müzesi’ni bayramda 10 bin kişi gezdi
Kültür - Sanat

Zeugma Mozaik Müzesi’ni bayramda 10 bin kişi gezdi

Yeniakit Publisher
2024-06-20 16:28:00 -
Zeugma Mozaik Müzesi’ni bayramda 10 bin kişi gezdi

Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi’ni arife ve bayramın 4 gününde yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti.

Başta “Çingene Kızı” mozaiği olmak üzere birçok önemli esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan Zeugma Müzesi’nde “Çingene Kızı”, “Mars heykeli”, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.

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