Zeugma Mozaik Müzesi’ni bayramda 10 bin kişi gezdi

Başta “Çingene Kızı” mozaiği olmak üzere birçok önemli esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan Zeugma Müzesi’nde “Çingene Kızı”, “Mars heykeli”, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.