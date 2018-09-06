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Zerdeçalın inanılmaz faydaları

Zerdeçalın faydaları nelerdir? Neden zerdeçal tüketmeliyiz?

06 Eylül 2018 Perşembe 21:43
Zerdeçalın inanılmaz faydaları

Zerdeçalın Kanser Tedavisine Faydaları: Amansız bir hastalık olarak görülen kanserin doğal yollar ile tedavi edilmesi aşamasında ilk akla gelen zerdeçaldır. Kanserli hücreler ile mücadele ederek hücre yenilenmesini hızlı bir şekilde destekleyen zerdeçal prostat kanseri, kolon kanseri, meme kanseri gibi ülkemizde de sık sık görülmekte olan kanser türleri ile mücadele edilmesini sağlayan en etkili ve en doğal yöntemlerden birisidir.

Zerdeçal Romatizma Ağrılarını Giderir: Zerdeçal, antienflamatuar özellikleri yardımıyla osteoartrit ve romatoid arterit sorunlarını giderebilir. Buna ek olarak, zerdeçalın antioksidan özelliği hücrelere zarar veren serbest radikalleri yok eder. Bunun yanında hafif eklem ağrılarına, romatizma ağrılarına ve iltihaplara iyi gelir, ağrıları giderebilir.

Zerdeçal Diyabeti Dengeler: Zerdeçal orta düzey diyabet sorunların giderir, insülin görevi gördüğü için kan şekerini sağlıklı bir seviyede tutar. Bir başka önemli yararı ise tip 2 diyabetin başlamasını önleyebilir.

Zerdeçal Kolesterol Seviyesini Dengeler: Araştırmalar gıda olarak zerdeçalın kolesterol seviyesini dengelediğini ortaya koymuştur.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Vücudun bağışıklık sistemini uyaran yardımcı lipopolisakkarit olarak bilinen bir madde içerir. Bu madde bakterilere, iltihap ve serbest radikallere karşı etkilidir. Eğer bir soğuk, öksürük veya grip sorununuz var ise ılık bir bardak süte bir çay kaşığı zerdeçal tozu karıştırın ve için. Böylece kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

Zerdeçal Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Zerdeçal doğal bir antiseptik ve antibakteriyel madde olarak değerlendirilebilir ve etkili bir dezenfekte aracı olarak kullanılabilmektedir. Kesik ve yanık yaralarının üzerine zerdeçal tozu serperek mikrop kapmasını engelleyebilir ve daha hızlı iyileşmesini sağlayabilirsiniz.

Zerdeçal Kilo Vermeye Yardımcı Olur: Zerdeçal tozu ideal vücut ağırlığının korunması için çok faydalı olabilir. Obezite ve diğer kilo ilgili hastalıkları tedavi amaçlı olarak zerdeçal çayı kullanılabilir. Yemek esnasından bir çay kaşığı zerdeçal tozu tüketmek yeterli olacaktır.

Zerdeçal Alzheimer Hastalığı Önleyebilir: Bir beyin hastalığı olan Alzheimer hastalığını giderebilir. Beyinde oksijen artışını hızlandırarak hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir hatta durdurabilir.

Zerdeçal Sindirim Sistemi Sağlığını Korur: Safra kesesine inanılmaz faydaları vardır, şişkinlik ve gaz sorunlarının önüne geçebilir. Çiğ bir şekilde zerdeçal tüketimi sindirim sistemi sorunlarının ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

Karaciğer Hastalıklarına İyi Gelir: Vücutta bulunan toksinlerin temizlenmesine yardımcı olur. Zerdeçal aynı zamanda kan dolaşımını hızlandırarak vücut ısısının korunmasını sağlar, bünyenin daha hızlı temizlenmesine olanak sağlar.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 21:43
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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