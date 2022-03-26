Zerdeçalın faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? Zerdeçalı günde ne kadar tüketmeliyiz?

Zerdeçal, zencefilgiller ailesinde yer alan iri yaprakları ve sarı çiçekleri olan çok yıllık bir otsu bitki türüdür. Zerdeçal, halk arasında Hint safranı ismi ile de bilinir. Zerdeçal, Güney Asya temelli olup kısa bir zaman içinde tüm dünyaya yayılmıştır. Safran kökü, sarı boya, zerdeçalp, gibi isimlerle anılsa da genellikle zerdeçal ismi ile bilinen bu baharatın, içinde bulunan kurkumin isimli bileşen sayesinde sağlık üzerinde çok çok önemli ve olumlu etkilere sahiptir.

Zerdeçalı günde ne kadar tüketmeliyiz?

Zerdeçal, her ne kadar şifalı bir bitki olsa da, aşırı tüketimde yan etki gösterebilir. Olası yan etkilerinden birkaçı mide ağrısı ve bulantısı, baş ağrısı, kalp çarpıntısı ve kan sulanması, ishal ve gazdır. O yüzden günlük kullanım miktarı aşılmamalıdır. Bu miktar günde 6 ila 8 gram, yani 1 yemek kaşığıdır.

Toz zerdeçal nasıl tüketilir?

Genellikle baharat olarak kullanılan zerdeçal, çorbalardan pilavlara, et yemeklerinden sebze yemeklerine, bütün tariflerde tat vermek için kullanılabilir. Keklerde ve smoothie'lerde de toz zerdeçal kullanabilirsiniz. Toz zerdeçalı kullanmanın en pratik iki yöntemi ise süt ve su ile karıştırmaktır.

Zerdeçal nasıl kullanılır Saraçoğlu?

Hazırlanmış olan zerdeçal kürü günde üç öğün olmak üzere sabah, öğle ve akşam yemeklerinden 1-2 saat evvel aç karnına tüketilir. Zerdeçalı Yemeklere Katabilirsiniz; Mutfakların ana baharatlarından olan zerdeçal birçok salatanın üzerinde, çeşitli soslarda, et ve sebze yemeklerinde kullanılabilir.

Zerdeçalın faydaları nelerdir?

-İltihap gidericidir: Etken maddesi kurkumin olan zerdeçal doğal bir anti-inflamatuardır. Böylelikle vücuttaki iltihabı söker ve iltihap oluşumunu engeller.

-Ağrı kesicidir: Sürekli ağrı kesici ilaç kullanmak yerine zerdeçal kullanabilirsiniz. Kas-eklem ağrıları, regl ağrıları ve diş ağrılarına iyi geldiği bilinmektedir

-Kansere karşıdır: Zerdeçalın etken maddesi olan kurkimin aynı zamanda bir antioksidan olduğu için vücuttaki serbest radikalleri kontrol altında tutarak kalp hastalıkları ve kanser riskini azaltır.

-Depresyonun etkilerini azaltır: İçinde bulunan B6 vitamini sayesinde vücuda seratonin, yani mutluluk hormonu salgılatır.

-Cilt sorunlarını giderir: Yapılan bir araştırmaya göre zerdeçal, egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarının belirtilerini azaltıyor. Kırışık oluşumunu da engelleyen zerdeçal, ciltteki küçük yaraları iyileştirme ve sivilce tedavisinde kullanılabiliyor.

-Kalp-damar sağlığını destekler: Araştırmalar, zerdeçalın atardamardaki plak oluşumunu azalttığı, damar kireçlenmesini durdurmaya yardım ettiği ve kan pıhtısı oluşumunu engellediği düşünülmektedir. Bu şekilde kalp hastalığı ve kalp krizi riski düşmektedir.

-Sindirim sistemini korur: Zerdeçal, lifli yapısı sayesinde sindirim sistemi dostudur. Kabızlığa iyi gelir, şişkinlik ve gaz problemini çözmede yardımcıdır. Ayrıca safra üretimini arttırarak hazımsızlık ve mide ekşimesini azaltır.

Toz zerdeçal nasıl kullanılır?

Genellikle baharat olarak kullanılan zerdeçal, çorbalardan pilavlara, et yemeklerinden sebze yemeklerine, bütün tariflerde tat vermek için kullanılabilir. Keklerde ve smoothie'lerde de toz zerdeçal kullanabilirsiniz. Toz zerdeçalı kullanmanın en pratik iki yöntemi ise süt ve su ile karıştırmaktır.

Zerdeçallı Süt:

Altın süt olarak da bilinen zerdeçallı süt tam bir mucize ikili. Mide sorunlarından uyku sorunlarına, bağışıklık sistemi problemlerinden kilo vermeye kadar, birçok sorununuzu çözebilecek kadar güçlü bir tarif. Yapımı ise oldukça kolay.

Bir cezvenin içine 1 su bardağı süt ve 1,5 çay bardağı toz zerdeçal koyarak kaynatmaya başlayın. Bir kere kaynattıktan sonra kısık ateşte 5 dakika daha pişirin. İsteğe göre içine karabiber, karanfil ve tarçın ilave edebilir, tatlandırmak için de bal kullanabilirsiniz.

Taze zerdeçal nasıl tüketilir?

Taze zerdeçal, toz zerdeçala göre daha avantajlıdır çünkü zerdeçal işlendiğinde içindeki bazı besin değerleri kaybolmaktadır. Toz hali uzun süre bekletildiğinde ise etken maddesi olan kurkumin azalmaktadır. Taze zerdeçalın kabuğunu soyup rendeleyebilir ya da dilimleyebilirsiniz. Bu şekilde de hamur işlerinde ve sütün içinde tüketebilirsiniz. Rendelenmiş ya da ince ince kıyılmış zerdeçal, toz zerdeçal gibi kullanılabilir, üstelik besin değerleri daha yüksek olacaktır.

Zerdeçal ne kadar tüketilmeli?

Zerdeçal, her ne kadar şifalı bir bitki olsa da, aşırı tüketimde yan etki gösterebilir. Olası yan etkilerinden birkaçı mide ağrısı ve bulantısı, baş ağrısı, kalp çarpıntısı ve kan sulanması, ishal ve gazdır. O yüzden günlük kullanım miktarı aşılmamalıdır. Bu miktar günde 6 ila 8 gram, yani 1 yemek kaşığıdır.

Zerdeçal çayı nasıl yapılır?

Kaynamış olan suyun içerisine bir ya da iki çay kaşığı toz zerdeçalı ekleyin ve bu karışımı yaklaşık 10 dakika demlemeye bırakın. Demlenmiş olan zerdeçal çayını süzerek sade olarak içebileceğiniz gibi içine bir kaşık bal ekleyerek de tatlandırabilirsiniz.

Zencefil zerdeçal limon ne işe yarar?

Antibiyotik yararlı bakterileri öldürüyor!

Her gün sabah kalktığınızda ılık bir bardak suyun içine taze sıkılmış yarım limon, 1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı kadar zerdeçal koyarak içmek koruyucu etki yaratıyor. Aynı zamanda kuşburnu, ıhlamur, nane-limon son derece etkilidir.

Zerdeçal çayı faydaları

Kanseri önlemeye yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Alzheimer'a karşı koruyucudur.

Artrit semptomlarını hafifletir.

Kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını korur.

Sindirim sistemini destekler.

Zerdeçal zararları



Her şeyin fazlası zarardır ve bu zararlar da fazla kullanımdan ya da yetersiz beslenmeden dolayı oluşmaktadır.

*Demir eksikliğine sebep olabilir: Düzensiz ya da sağlıksız besleniyorsanız, zaten var olan demir eksikliğiniz zerdeçal yüzünden iyice düşebilir ve zamanla kansızlık ve halsizlik gibi sonuçlar doğurabilir.

*Kan basıncını düşürebilir: Kan basıncı ile ilgili problemleriniz varsa zerdeçal kullanımına dikkat etmeniz gerekmektedir. Gereğinden fazla tükettiğiniz zerdeçal kan basıncınızı alt seviyelere düşürebilir.

*Mide sorunlarına yol açabilir: Yine zerdeçalın aşırı kullanımı mide asidini arttıracağı için midenizi rahatsız edebilir ya da geçmişteki mide rahatsızlıklarınızı tetikleyebilir.

*Diyabet riski oluşturabilir: Kan şekerinde düşüşe sebep olduğu için diyabet ilacı kullanıyorsanız doktorunuza danışıp tüketim miktarını belirlemelisiniz.

*Bulantı ve kusmaya neden olabilir: Aşırı zerdeçal tüketimi vücudunuzdaki bazı fonksiyonları yavaşlatabilir. Bu da ara sıra mide bulantılarına ve kusmaya neden olabilmektedir.

Herhangi bir sorunu yaşıyorsanız doktorunuza başvurmanızı ve zerdeçal tüketimini sınırlandırmanızı öneriyoruz.