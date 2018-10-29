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Zerdeçalı sadece pilava mahkum etmemek gerek

İrlanda’da bulunan Cork Kanser Araştırma Merkezi’nin yaptığı bir araştırmada bu maddenin laboratuvar ortamında yemek borusu kanseri hücrelerini öldürdüğü ortaya çıktı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 21:15
Zerdeçalı sadece pilava mahkum etmemek gerek

Zerdeçalın içinde bulunan “curcumin” adlı madde gerçi bugüne kadar kireçlenme ve bunama gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılıyordu ama kansere de şifa vesilesi olduğu bilinmiyordu.

Tümör hücrelerinin üremesini engelliyor ve toksik yan ürünlerini azaltıyor. Zerdeçal solunum yollarına da iyi geliyor: Antienflamatuar ve antioksidan etkileri ile üst solunum yolları, astım, bronşit ve sinüzite çok faydalı.

Zerdeçal, Alzheimer hastalığına da yararlı. Antioksidan ve antienflamatuar etkisi ile Alzheimer hastalığına gidişi engelliyor. Ayrıca beta amiloit plakalarının gelişimini yavaşlattığını göstermiştir.

Zerdeçalın iyi geldiği diğer hastalıklar şunlar: Katarak oluşumu, karaciğer hastalıkları, felç..

Ancak unutmayın: sahte zerdeçal piyasada çok yaygın. Bu bitki İran, Hindistan ve Uzakdoğu’dan geliyor. Türkiye’de ise Safranbolu’da yetiştiriliyor. Gerçek zerdeçal çok faydalı ama sahte zerdeçalın içine bir madde konuluyor ve kokusu benzetiliyor. Alırken dikkatli olunmalı.

Türkiye’de zerdeçal en fazla pilav yapmak için alınıyor..

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 21:15
  1. zerdeçal
  2. zerdeçalın faydaları

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