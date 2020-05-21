Zerde nasıl yapılır? Hafif ve lezzetli zerde tatlısı tarifi

Zerde nasıl yapılır? Zerde tatlısı, yüzyıllardır ülkemizde yapılan ve enfes bir tada sahip olan, hafif bir tatlıdır. Özellikle sade tatlar arayanlar için bu tarif vazgeçilmez olacak. Peki ama zerde nasıl yapılır? Zerde malzemeleri nelerdir ve ne kadar sürede pişirilir? İşte merak edilen zerde detayları ve zerde tarifi...