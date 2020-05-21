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Zerde nasıl yapılır? Hafif ve lezzetli zerde tatlısı tarifi

Zerde nasıl yapılır? Zerde tatlısı, yüzyıllardır ülkemizde yapılan ve enfes bir tada sahip olan, hafif bir tatlıdır. Özellikle sade tatlar arayanlar için bu tarif vazgeçilmez olacak. Peki ama zerde nasıl yapılır? Zerde malzemeleri nelerdir ve ne kadar sürede pişirilir? İşte merak edilen zerde detayları ve zerde tarifi...

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:04:00 -
Zerde nasıl yapılır? Hafif ve lezzetli zerde tatlısı tarifi

Osmanlı'dan yadigar, özel reçete ve denemelerle günümüze ulaşan bu lezzet, padişahların, misafirlerine ikram ettikleri yumuaşk bir tatlıydı. Şimdilerde yavaş yavaş unutulmaya yüz tutsa da, birçok kişi bu kültürü yaşatmaya devam ediyor.

Malzemeler

  • yarım su bardağı pirinç
  • 6 su bardağı su
  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 tutam safran
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 3 yemek kaşığı gül suyu
  • 2 yemek kaşığı kuş üzümü

Öncelikle safranları bir gece öncesinden gül suyu içerisinde, ağzı kapalı şekilde bekletin.

Pirinçleri nişastasından arındırarak iyice yıkayın ve tencereye aktarın. Üzerine şeker ve suyunu ilave edip yavaşça kaynatın.

Nişastayı 5 - 6 yemek kaşığı soğuk su içerisinde çözdürerek, pişmiş -ama lapa olmamış- pirinçlerin içerisine ilave edin.

Ardından safranlı karışımı da ekleyerek karıştırın. 5-10 dakika kadar kısık ateşte kaynatıp, servis kaselerine alın.

Şimdiden afiyet olsun...

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