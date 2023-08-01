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Ekonomi Zenginlerin işleri tam takır... Koç Holding'in 6 aylık net karı yüzde 68 yükseldi
Ekonomi

Zenginlerin işleri tam takır... Koç Holding'in 6 aylık net karı yüzde 68 yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-08-01 19:41:00 -
Zenginlerin işleri tam takır... Koç Holding'in 6 aylık net karı yüzde 68 yükseldi

Koç Holding yılın 2. çeyreğinde 20,6 milyar TL konsolide net kar açıkladı.

Koç Holding yılın 2. çeyreğinde 20,6 milyar TL konsolide net kar açıkladı.

Koç Holding (#KCHOL) 2023 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin konsolide bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Verilere göre holdingin yılın 2. çeyreğindeki net karı 20.600.000.000 TL olurken, yılın ilk yarısındaki toplam net kar rakamı 37.372.000.000 TL'ye ulaştı.

Buna göre holdingin 2. çeyrek net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 oranında, altı aylık bazda bakıldığında ise yüzde 68 oranında artmış oldu.

Koç Holding, 2022 yılının 2. çeyreğinde 15.448.770.000 TL konsolide net kar açıklamış, yılın ilk 6 aylık dönemini 22.161.882.000 TL toplam net kar ile kapatmıştı.
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BORSA GUNDEM

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