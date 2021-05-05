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Yemek Tarifleri Zencefilli havuç çorbası nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Zencefilli havuç çorbası nasıl yapılır?

Zencefilli havuç çorbası tam ölçü | İftar sofranız için farklı bir çorba tarifi hazırlamak istiyorsanız; zencefilli havuç çorbası tarifine göz atabilirsiniz. Peki, zencefilli çorba için hangi malzemeler gerekiyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-05 17:55:00 -
Zencefilli havuç çorbası nasıl yapılır?

İçinizi ısıtacak leziz ve sağlıklı bir çorbaya ne dersiniz. İşte, zencefilli çorba tarifi.

Zencefilli havuç çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet soğan
  • 5 adet havuç
  • 1 adet patates
  • 2-3 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Tuz
  • Sıvı yağ
  • 6 su bardağı su

Zencefilli havuç çorbası nasıl yapılır?

Soğanı, patatesi ve havucu doğrayın.

Bir tencereye sıvı yağ alıp soğanı kavurun.

Ardından patates ve havucu ekleyin.

Sarımsak ve zencefili havanda ezip tencereye ekleyin.

Son olarak baharatları ve suyu ekleyin.

Sebzeler yumuşayınca çorbayı blendardan geçirin.

Blendar işleminin ardından birkaç dakika sonra ocağa kapatın.

Afiyet olsun.

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