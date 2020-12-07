Zencefil bağışıklık sistemini güçlendirir mi? | Koronavirüs salgınında bağışıklık sistemi güçlü olanların hastalığı daha kola atlattığı uzmanlarca belirtiliyor. Bu sebeple pek çok kişi havaların soğuması ve salgında rakamların artmasında aktarların yolunu tuttu. Peki, zencefil koronavirüse karşı korur mu?

Zencefilin faydaları nelerdir? | Zencefil boğaz ağrısına iyi gelir mi?

Dünyanın pek çok yerinde yapılan bilimsel çalışmalar zencefilin karaciğeri temizlediğini ortaya koydu.

Zencefil içerdiği vitamin ve minarellerle bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Düzenli tüketildiğinde zencefil vücuttaki iltihabı azaltır.

Metabolizmayı hızlandıran zencefil kilo vermeyi kolaylaştırır.

Yapılan bilimsel çalışmalar zencefilin kansere karşı koruyucu olduğu belirtiliyor.

Zencefil bağırsak hareketlerini düzenler.

Zencefil ayrıca ağrı kesici özelliği gösteriyor.

Kalp krizi riskini azaltan zencefil solunum yolu sorunlarına da iyi geliyor.

Zencefil çayı nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 tutam yeşil çay

1 adet çubuk tarçın

1 çay kaşığı kadar taze zencefil

Yarım su bardağı portakal suyu

2 su bardağı su

Zencefil çayı yapılışı:

Öncelikle 2 su bardağı suyu kaynatın.

Kaynayan suya; yeşil çay, çubuk tarçın ve zencefili ekleyin.

5 dakikanın ardından karışıma portakal suyunu ekleyin.

Ardından ocağın altını kapatın.

2-3 dakika sonra çayınızı süzüp afiyetle içebilirsiniz.

Arzu ederseniz çayınıza bal ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.