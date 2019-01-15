0553 313 94 23

Zencefil suyu 'triod'e şifa vesilesi

Troid bezi iltihaplanmasının tek tedavi (ilaçsız) şekli de bir kaşığının kafi geleceği taze sıkılmış zencefil suyudur.

15 Ocak 2019 Salı 15:15
Zencefil suyu 'triod'e şifa vesilesi

Troid bezinin çok çalışması veya az çalışmasının tedavisinin yanısıra troid bezi iltihaplanmasının da tek tedavi (ilaçsız) şekli taze sıkılmış zencefil suyudur.

Sabah akşam aç karnına birer çorba kaşığı kafi..

Taze zencefili yıkadıktan sonra katı meyve sıkacağında veya rende yardımıyla suyunu elde edebilirsiniz. Her defasında taze olarak suyunu elde edebileceğiniz gibi bir küçük kavanozda bir kaç günlük olarak da hazırlayıp kullanabilirsiniz.

Zencefilin her zerresi çok değerlidir. Suyu çıktıktan sonra geriye kalan tüm kısımları, çay olarak hazırlayıp ailenize limon ve bal eşliğinde bir akşam çayı keyfi yaşatabilirsiniz. Bu sayede B12 vitamin eksikliği yaşamazlar.

Sadece kan sulandırma özelliği olduğundan kan sulandırıcı ilaç kullananların zencefil aldıkları sürece bu ilaçları almaması gerekiyor.  Not: Hekimin verdiği ilaçlar varsa, mutlaka kullanınız. Zencefile alerjiniz olup olmadığını öğreniniz. Buradaki tüm bitkisel kürler ancak ve ancak yetişkinler içindir. Hekiminize danışmadan kendi kendinize kesinlikle uygulamayınız.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:15
  1. Troid bezi
  2. troid bezi iltihaplanması
  3. zencefil
  4. zencefil suyu
  5. kan sulandırma
  6. B12 vitamin eksikliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı
    1. Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı..
    2. Şahin Uçar'dan 'İnsanın Yeryüzü..
    3. İran'da protestocu işçiye işkence..
    4. Hem kilim dokuyorlar hem de kazanç..
    5. Bursaspor'da Fenerbahçe maçı..
    6. Mansur Yavaş ilk icraatını açıkladı
    7. CHP'de İzmir krizi! Kocaoğlu apar..
    8. Çatıdan düşen kar kütlesi öldürdü!..
    9. Japonya'dan Google'a şok ceza!
    10. Soma'daki maden kazası
    11. 'Çocuklarımız Allah sevgisiyle yetişsin
    12. Komşunun yeni bakanı konuştu! İlk..
    13. AK Parti Muğla ilçeleri belediye..
    14. Tinerciyi tiner döküp yakan zanlıya 17..
    15. ABD yaptırım uyguladı! Rusya destek..
    16. Ovacık'ta kar kalınlığı 3 metreye ulaştı
    17. Yunanistan'da yeni Savunma Bakanı..
    18. İBB’den çocuklara karne hediyesi
    19. Kütahya'da ulaşıma kar engeli
    20. Harekat öncesi Türkiye'den flaş hamle!
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi