Zencefil suyu 'triod'e şifa vesilesi

Troid bezinin çok çalışması veya az çalışmasının tedavisinin yanısıra troid bezi iltihaplanmasının da tek tedavi (ilaçsız) şekli taze sıkılmış zencefil suyudur.

Sabah akşam aç karnına birer çorba kaşığı kafi..

Taze zencefili yıkadıktan sonra katı meyve sıkacağında veya rende yardımıyla suyunu elde edebilirsiniz. Her defasında taze olarak suyunu elde edebileceğiniz gibi bir küçük kavanozda bir kaç günlük olarak da hazırlayıp kullanabilirsiniz.

Zencefilin her zerresi çok değerlidir. Suyu çıktıktan sonra geriye kalan tüm kısımları, çay olarak hazırlayıp ailenize limon ve bal eşliğinde bir akşam çayı keyfi yaşatabilirsiniz. Bu sayede B12 vitamin eksikliği yaşamazlar.

Sadece kan sulandırma özelliği olduğundan kan sulandırıcı ilaç kullananların zencefil aldıkları sürece bu ilaçları almaması gerekiyor. Not: Hekimin verdiği ilaçlar varsa, mutlaka kullanınız. Zencefile alerjiniz olup olmadığını öğreniniz. Buradaki tüm bitkisel kürler ancak ve ancak yetişkinler içindir. Hekiminize danışmadan kendi kendinize kesinlikle uygulamayınız.