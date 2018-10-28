Zencefil kansere karşı faydalı mı?



Zencefilin, kök yumruları baharat ve ilaç olarak kullanılır. Başta Çin olmak üzere, Hindistan, Endonezya,, gibi tropik ya da yarı tropik iklimlerde yetişir. Görünüş olarak yerelması ile aynıdır.

Mutfakta çorbalara, patates yemeklerine, çeşitli dolmalara, ızgara etler, söğüş, pilav, her türlü beyaz peynire, çeşitli sebzelere, meyve salatasına, çeşitli pastalara, kurabiyelere, keklere, çöreklere katılır. Ayrıca zencefilden gazoz, turşu ve reçel yapımında da yararlanılır.

ÖNEMLİ MADDELER İHTİVA EDİYOR

Zencefil kökünün bileşiminde önemli etken maddeler var. Taze zencefil etken madde bakımından daha zengin; % 80 su, % 2 protein, % 1 yağ, % 12'si ise nişasta, kalsiyum, fosfor, demir, B ve C vitamini.. Kuru zencefilde su oranı % 10'dur.



Baharat olarak kullanılabilecek 1 çay kaşığı zencefilde besin içeriği mangan hariç ihmal edilebilecek düzeydedir. Bu miktarda zencefil günlük mangan ihtiyacının %79'unu karşılar.

Tıbbi kullanım

Ilımlı kullanım miktarlarda olmak şartıyla güvenli kabul edilir. Bununla birlikte devamlı kullanılan Coumadin ve Warfarin gibi ilaçlarla etkileşime girebilir ve bu ilaçların güvenli seviyelerini değiştirebilir. Onun için dikkat etmek gerekir.

Toz şeklinde kullanımında allerjik döküntüler, güvenli olarak tanımlanmasına rağmen kalpte yanma, gaz, bulantı gibi belirtilere yol açabilir.

Safra taşı olan kişilerde olumsuz etkiler yapabilir.

Geleneksel tıpta mide rahatsızlığına, baş dönmesine iyi geldiği ifade edilir. Ayrıca iştah açıcı, antiseptik, midevi, gaz söktürücü, sindirimi düzenleyici, solunum yollarını açıcı ve toksin atıcı etkilerinden söz edilmektedir. Bunun yanında kan damarlarını açtığı, terleme ve sıcaklık yaptığı, kalbi canlandırdığı ifade edilir.

KANSERE KARŞI FAYDASI KESİN DEĞİL

Amerikan kanser derneğine göre, Zencefil tümörlerin gelişimini önleyici olarak kanser tedavisinde önerilmesine rağmen bu yönde bilimsel kanıtlar sunulamamış, bazı hayvan deneylerinde bu yönde bulgular olmasına rağmen, insanlarda aynı şekilde etki yapıp yapmayacağı bilinmeyen ve daha ileri araştırmalara ihtiyaç duyulan bir konudur.

Fakat zencefil deniz tutması, sabah bulantıları ve kemoterapiden kaynaklanan bulantılarda etkili bulunmuştur.

Çayına şeker değil bal katılmalı

Zencefilin çayını hazırlamak için tazesini tavsiye ederiz. Kurusunun tozu da olabilir. Büyük bardak çay için taze zencefili iyice yıkayıp, güzelce soyun. Bunu en iyi kaşıkla yapabilirsiniz.Rendeleyin ve kaynamış suyun içine atın. 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Uzun süre demlerseniz acılaşabilir. Yine de limon sıkarak veya bir kaşık balla içebilirsiniz. Şeker katmayınız. Şekerden kaçının. Diğer çaylarda ve kahvede bile kullanmayın.