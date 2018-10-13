Zencefil çayı şifa deposu



Bu baharat vücud için inanılmaz yarara sahip ve bir dizi hastalığı hafifletiyor. Siz de günde 1 fincan sıcak zencefil çayı içmelisiniz. İşte zencefilin faydaları:

Mide rahatsızlığı ve bulantılarını geçirir: Zencefil çayı binlerce yıldır bozulan mideleri düzenliyor. Siz de karın ağrısı, sabah bulantısı ve hatta araç tutması sorunu yaşıyorsanız ılık bir bardak zencefil çayı için. Yiyeceklerin emilimini iyileştirip ve karın ağrısını engelleyerek sindirimde hayatî rol oynuyor. Mide asiti salgılayıp iştahınızı düzenlemenin yanı sıra gereksiz geğirmeleri önlemeye yardım ediyor.

İltihabı azaltır: Çay olarak anti-inflamatuar olarak görev yapan zencefil, Romatoid artrit (eklem romatizması) ve diğer eklem iltihaplarının ağrılarının tedavisinde mükemmel..

Doğal bir ağrı kesici özelliğe sahip olan zencefil, ağrılı kasların ve eklemlerin içindeki şişliği en aza indirir.

Astım: Zencefil çayı içmek astıma da faydalı.. Zencefil balgamı gevşetmeye yardım ediyor ve nefes alıp vermede zorlanan akciğerleri rahatlatıyor.

Kan dolaşımı: Zencefil çayı kan akışını düzenler ve ateşi, ürpermeyi ve aşırı terlemeyi önler. Amino asit ve mineral gibi aktif bileşenler içeren zencefil iyileştirilmiş kan akışına yardım eder. En sonunda bu kardiyovasküler hastalıkları önleyebilir.

Adet sancısı: Zencefilin faydasını görmek için onu çay olarak içmek zorunda değilsiniz, harici olarak da uygulayabilirsiniz. Adet sancısı çekiyorsanız zencefil çayına batırılmış sıcak bir havluyu karnınızın alt kısmına yerleştirin. Zencefil kasları gevşetecektir ve ağrılarınızı hafifletecektir.

Stresi yatıştırır: Zencefilin kokusu aromaterapi etkisine sahiptir ve mükemmel rahatlatma özelliği vardır. Bir fincan zencefil çayı içmek ruhsal durumunuzu sakinleştirir ve geliştirir.

Bağışıklığı destekler, felci önler: Zencefil bağışıklık sistemini geliştirmeye yardımcı antioksidanlar içerir. Her gün bir fincan zencefil çayı içmek sağlıklı kalmanıza yardım eder. Felç riskini azaltmanın yanı sıra zencefil damarlarınızın etrafındaki yağ oranını en aza indirip kalbinizin formda olmasını sağlar.

Kilo verme: Çeşitli şekillerde kilo vermeye yardımcı olan zencefil çayı öncelikle aşırı yağları yakar ve uzun süre sizi tok tutmaya yardım eder. Buna bağlı olarak kalori alımınız azalır ve istenmeyen kilolarınızdan kurtulursunuz.