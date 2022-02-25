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Gündem Zelensky'nin danışmanı açıkladı: Rusya'nın asıl hedefi...
Gündem

Zelensky'nin danışmanı açıkladı: Rusya'nın asıl hedefi...

Rusya'nın Ukrayna işgalinin nereye kadar süreceği bilinmezken, Zelensky'nin danışmanlarından Mykhailo Podolyak, Rusya'nın asıl amacının resmi hükümeti ortadan kaldırmak ve Ukrayna topraklarının tamamını ele geçirmek olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 08:19:00 -
Zelensky'nin danışmanı açıkladı: Rusya'nın asıl hedefi...

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'in danışmanlarından Mykhailo Podolyak, Rus ordusunun, Ukrayna'nın kuzey, doğu ve güneyindeki topraklarını ele geçirmeye çalıştığı ileri sürdü.

Podolyak, Rusya'nın Ukrayna'daki siyasi durumu istikrarsızlaştırarak, hükümeti de yıkmaya çalıştığını savundu.

Bölgedeki son durumla ilgili bilgi de veren Podolyak, "Sumi, Harkov, Odessa ve Herson bölgelerinde şiddetli çatışmalar var" dedi.

Podolyak, işgalci Rus ordusunun helikopterlerle nokta nokta asker bırakarak kalabalık asker gruplarıyla bölgeyi ele geçirmeye çalıştığını söyledi.

Ukrayna ordusunun elinden geleni yaparak bölgedeki işgal güçlerini geri püskürtmeyi başardığını ifade eden Podolyak, Rusya'nın savaşta olmadığına, küçük çatışmalar yaşandığına dair kendi kamuoyunu yanlış bilgi vererek yanılttığını belirtti.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Zelenskiy'in orduya verdiği emirde, "İşgalcilere maksimum kayıp verdirin" ifadelerinin yer aldığı bildirildi.

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