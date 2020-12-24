Zelenskiy'den Türk şirketine teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Vladimir Zelenskiy, köprünün ilk bölümünün açılışını yaptı.

Ülkedeki "Büyük İnşa" projesi kapsamında bu sene 100 köprüyü tamamladıklarını aktaran Zelenskiy, söz konusu projenin içlerinden en büyüğü ve en önemlisi olduğunu belirtti.

Zelenskiy, köprünün 9 kilometreden uzun olduğunu hatırlatarak, projenin müteahhidi Onur Taahhüt Şirketler Grubuna işi zamanında tamamladığı için teşekkür etti.