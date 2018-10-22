'Zehirli mi' diyerek ağzına sürdü, hastaneye kaldırıldı!

Samsun'da ormandan topladığı mantarı zehirli olup olmadığını tespit etmek için ağzına süren bir kadın zehirlenerek hastanelik oldu.

Soruşturma başlatıldı

Olay, Samsun Kavak ilçesi Durak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormandan topladığı mantarın zehirli olup olmadığını tespit etmek için ağzına süren Hatun Ç. (56) zehirlendi. Kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Hatun Ç. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.