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Aktüel Zehir zemberek sözlerle Halk TV'de istifa!
Aktüel

Zehir zemberek sözlerle Halk TV'de istifa!

CHP yandaşı Halk TV'de "Açıkça" isimli tartışma programını sunan Gökmen Karadağ, zehir zemberek sözlerle istifa ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 11:38:00 -
Zehir zemberek sözlerle Halk TV'de istifa!

Sunucu Gökmen Karadağ, "Zafer döneme göre kalıplara girenlerin zaferi olmayacak" diyerek Halk TV'den istifa ettiğini açıkladı.

İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Gökmen Karadağ, "Hoşça kalın dostlarım. Katkınız için desteğiniz için umudunuz için çok teşekkürler. Hiçbiri boşa gitmedi merak etmeyin. Gerçek eninde sonunda kazanacak bu ülkede ama o zafer döneme göre kalıba girenlerin zaferi olmayacak" ifadelerini kullandı.

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