Zehir tacirlerine operasyon: 3 şüpheli tutuklandı
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler T.K, K.C.İ.ve F.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.