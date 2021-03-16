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Aktüel Zehir tacirlerine operasyon: 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Zehir tacirlerine operasyon: 3 şüpheli tutuklandı

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 12:18:00 -
Zehir tacirlerine operasyon: 3 şüpheli tutuklandı

Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler T.K, K.C.İ.ve F.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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