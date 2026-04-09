Zehir tacirlerine ağır darbe! Adapazarı'nda narkotik polisi nefes aldırmıyor!

Sakarya polisinin uyuşturucuyla mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Adapazarı ilçesinde gerçekleştirilen 4 farklı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suçtan elde edilen paralar ele geçirildi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen 4 farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Adapazarı ilçesinde belirlenen adreslere 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 14.21 gram metamfetamin, 4.15 gram skunk, 1 adet sentetik ecza, 0.30 gram sentetik cannabinoid, 2 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 500 TL nakit para ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan birinin yapılan GBT sorgulamasında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si yürütülen soruşturma kapsamında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ise infaz işlemleri için olmak üzere toplam 3 kişi, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da ehliyet sınavında kopya düzeneği operasyonu: 5 gözaltı
Samsun'da ehliyet sınavında kopya düzeneği operasyonu: 5 gözaltı

Aktüel

Samsun'da ehliyet sınavında kopya düzeneği operasyonu: 5 gözaltı

Samsun'da korsan taksiye darbe! Kadın sürücüye 100 bin TL ceza yağdı!
Samsun'da korsan taksiye darbe! Kadın sürücüye 100 bin TL ceza yağdı!

Yerel

Samsun'da korsan taksiye darbe! Kadın sürücüye 100 bin TL ceza yağdı!

Sivas'ta nisan sürprizi! Baharı beklerken her yer yeniden bembeyaz oldu!
Sivas'ta nisan sürprizi! Baharı beklerken her yer yeniden bembeyaz oldu!

Yerel

Sivas'ta nisan sürprizi! Baharı beklerken her yer yeniden bembeyaz oldu!

