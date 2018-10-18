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Zehir saçıyorlar

Oda deodorantlarının çoğu hiçbir şekilde havadaki kötü kokuları yok etmiyor.

18 Ekim 2018 Perşembe 16:13
Zehir saçıyorlar

Uzmanlar ısrarla uyarıyorlar. Bazıları rahatsız edici kokuları, hoş kokularla örtmeye çalışır, bazıları da burun yollarını yağlı bir tabakayla kaplayıp koku alma duyumuzu engelleyen bir kimyasal yayar. Oda deodorantlarında bulunan kimyasal maddelerden bazıları naftalin, fenol, kresol, etanol, ksilen ve formaldehit'tir.
Bunlar yerine;

● Püskürtücülü bir şişede yarım litre sıcak su içine, yarım çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı limon suyu ve 2-3 damla arzu ettiğiniz bir bitkisel yağı ekleyerek karıştırın. Havayı tazelemek için ve kötü kokuları gidermek istediğiniz yerlerde havaya püskürterek kullanın.

● Bir kaşık sirke, karbonat, uçucu yağlar, doğal malzemelerden yapılmış tütsüler ya da potpuri (kokulu bitkiler, hoş kokulu kuru çiçek ve baharatlardan hazırlanmış karışımlar) hoş olmayan kokuları emer.

● Birçok bitki havadaki kirliliği emerek etkisiz hale getirir. Ne kadar çok bitki bulunursa etkileri o kadar artar. En etkili bitkiler arasında sarısabır, İngiliz sarmaşığı, incir ağacı, kasımpatı ve kurdele çiçeğini sayabiliriz. 

Aerosoller de zehir kusuyor

Bunların içinde amonyak, sentetik koku maddeleri ve diğer zehirli maddeler var. Laboratuvar çalışmaları kalp, merkezi sinir sistemi ve akciğerler için zararlı olduklarını gösteriyor.. En iyisi mümkün olduğunca aerosol kullanmamak ve önerdiğimiz karışımları pompalı spreylerle kullanmak. 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 16:13
  1. oda kokularının zararları
  2. deodorantların zararları
  3. zehir
  4. aerosol

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