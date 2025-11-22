  • İSTANBUL
Spor Zayn Sofuoğlu babası Kenan Sofuoğlu'nun izinde tam gaz! Kategorisinde birinci oldu
Babası Kenan Sofuoğlu'nun izinde tam gaz yoluna devam eden Zayn Sofuoğlu kategorisinde birinci oldu.

2025 Türkiye Karting Şampiyonası’nın 6. ayağı olan Kocaeli Karting Yarışı, TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde start aldı. Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından düzenlenen organizasyon, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle motor sporları tutkunlarına adeta heyecan fırtınası yaşatıyor.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcular, micro, mini, junior, senior ve master olmak üzere 5 kategoride toplam 47 pilotla piste çıktı. Sezonun en kritik duraklarından biri olan Kocaeli ayağı, hem şampiyona puanlaması hem de rekabetin dozu açısından büyük önem taşıyor.

Kıyasıya mücadele

Sabah erken saatlerde başlayan antrenman seansları, daha ilk turlardan itibaren pistte yoğun bir rekabet atmosferi oluşturdu. Takımlar son ayarlarını yaparken, pilotlar da hem pist şartlarına hem de rakiplerine alışmak için ciddi tempo yakaladı. Günün resmi programı kapsamında sıralama turları 10.20’de, eleme yarışları ise 12.00’de başladı. Nefes kesen mücadele drone ile havadan görüntülendi.

Ayrıca Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu ve Ali Türkkan, yarışı izleyerek pilotlara destek verdi. Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn Sofuoğlu da kategorisinde birinci oldu.

 

Final yarın yapılacak

Final mücadeleleri heyecanı yarın gerçekleştirilecek. Yarı finaller saat 10.00’da, final yarışları ise 13.00’te yapılacak. Her kategoride sporcuların podyum için edeceği final günü, özellikle karting tutkunları için kaçırılmayacak görüntülere sahne olacak.

Seyir zevki yüksek bir görsel şölen

TOSFED Körfez Yarış Pisti’ndeki yarışlar halka açık ve ücretsiz olarak izlenebiliyor. Tribünlere gelen seyirciler, karting sporunun yüksek tempolu doğasıyla birleşen motor sesleri, keskin virajlar, ani hızlanmalar ve geçiş mücadeleleri sayesinde adeta seyir zevki yüksek bir görsel şölen yaşıyor. Gerek sporcu yoğunluğu gerekse rekabetin seviyesiyle bu yıl da dikkat çeken Kocaeli ayağı, hafta sonuna damgasını vuracak bir atmosfer sunuyor.

