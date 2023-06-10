Zayıflatan yağ yakan soğuk çay! Panik atak yapmayın: Şipşak kiloya düşüren, işte böyle veda ediliyor!
Hızlı kilo vermek uğruna uygulanan yanlış diyetler, verilen kiloların çok kısa zamanda geri alınmasına neden oluyor. Bu karışımı kullananlar kilolara veda etti. Fazla kilolar tedirgin etmeye devam ederken dehşete düşüren kilolara veda eden milyonlarca kişilerin önerdiği bu karışım ise böyle yapılıyor! Herkes uygulama sonrası kilolarından sağlıklı bir şekilde kurtuldu ve fit formunu geri kazandı. Bu tarifle kiloları kapatılacağı uzmanlar tarafından açıklandı. Duyan herkes bomba tarifi kullanılacak, aman dikkat! Kiloları düşüren bomba karışım... İşte yeni karışım yeni detaylar ortaya çıktı...
Zayıflatan Yağ Yakan Soğuk Çay Tarifi İçin Malzemeler
-1 tane orta boy zencefil
-1 tane limon
-2 litre normal içme suyu
Zayıflatan Yağ Yakan Soğuk Çay Tarifi Nasıl Yapılır?
Limon ,zencefil, güzelce yıkıyoruz ,zencefili kabuklu küçük küçük doğruyoruz, çaydanlıkla koyup üzerine sıcak su döküp 10 dk. demliyoruz ,sonra boşaltıyoruz sürahiye, üzerine limonu sıkıp küçük küçük limonu doğruyoruz ,sürahiye döküyoruz, üzerine normal suyu döküp yarım saat bekletip, gün ertesinde 1 bardak yemekten 15 dk. önce yemekten 40 dakika sonra tüketelim ,ara da 1 litre de normal su da tüketelim, azcık da ekmeği azaltırsak çabuk verirsiniz. Kiloları bunula attılar...
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